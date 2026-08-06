Ukrayna çelik sektörü demir yolu tarifeleri için önerilen artışın rekabet gücünü zayıflatacağı uyarısında bulundu

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom, Ukrayna Başbakanı Serhiy Koretsky'ye çağrıda bulunarak demir yolu taşımacılığı tarifelerinde planlanan %30'luk artışın iptal edilmesini istedi. Birlik, söz konusu artışın savaş koşullarında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Ukrayna madencilik ve demir-çelik sektörünü daha da zor durumda bırakacağı uyarısında bulundu.

Birlik, Ukrayna'daki madencilik ve çelik üretim tesislerinin büyük bölümünün Rusya'nın saldırılarının devam ettiği bölgelerde yer aldığını ve ciddi operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu zorluklar arasında limanların halen abluka altında olmasının yanı sıra Avrupa Komisyonunun yeni ithalat kotaları ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı devreye almasının ardından Ukrayna'nın çelik ihracatı açısından en önemli pazar olan Avrupa Birliği'ne erişiminin daha da kısıtlanmasının yer aldığını vurguladı.

Ukrmetallurgprom, söz konusu koşullar altında ilave taşımacılık maliyetleri sebebiyle üreticilerin üretimini azaltmak veya faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalabileceğini, bu durumun da ihracat gelirlerinin ve vergi tahsilatının düşmesine yol açarak Ukrayna ekonomisi ve ulusal güvenliği açısından daha geniş riskler yaratacağını savundu.

Artan lojistik maliyetleri çeliğin rekabet gücünü zayıflatıyor

Ukrmetallurgprom, demir yolu taşımacılık maliyetlerinin çelik üretiminde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak 1 mt nihai mamul üretimi için yaklaşık 3 mt demir cevheri, kömür, kok, refrakter ve flaks gibi hammaddelerin taşınması gerektiğini hatırlattı. 2026 yılının ikinci yarısında hem hammaddeler hem de nihai mamullere yönelik demir yolu taşımacılığı maliyetlerinin iki kattan fazla arttığına dikkat çekti. Komşu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımacılık maliyetlerinin de eklenmesiyle Tuna Nehri'ndeki limanlar ve batı sınır kapıları üzerinden gerçekleştirilen ihracat lojistiği maliyetinin iki ila üç kat daha arttığını dile getirdi. Bu durumun ihracat maliyetlerinin önemli ölçüde artmasına yol açarak Ukrayna'da üretilen çeliğin hem iç hem de dış piyasalardaki rekabet gücünü zayıflattığını kaydetti.

Birlik, söz konusu lojistik sorunların Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanları yeniden açılmadan çözülemeyeceğini belirterek deniz yolu üzerinden yapılan ihracatın yeniden başlamasının sektörün uluslararası rekabet gücünü yeniden tesis edebilecek tek sürdürülebilir uzun vadeli çözüm olduğunun altını çizdi. Ayrıca devlete ait demir yolu işletmecisi Ukrzaliznytsia'yı da eleştirerek şirketin mali sorunlarını çözecek yeterli öz kaynağa sahip olmasına rağmen yük taşımacılığı tarifelerini artırarak yükü sürekli olarak sanayi sektörlerinin üzerine attığını savundu.

Sektörden alternatif çözüm önerisi

Ukrmetallurgprom, hükümete planlanan %30'luk tarife artışını iptal etmesi ve demir yolu yük taşımacılığı tarifelerini 1 Ocak 2026 tarihindeki seviyelerine geri çekmesi çağrısında bulundu. Bununla birlikte hükümetten Ukrayna'daki limanların yeniden açılmasını önceliklendirmesini isterken, ihracat lojistiği açısından uzun vadede uygulanabilir başka bir alternatif bulunmadığını vurguladı. Ancak deniz yolu üzerinden ihracat faaliyetleri yeniden başladıktan sonra 2026-2027 döneminde %8-14 seviyesinde daha sınırlı bir tarife artışının gündeme alınabileceğini ekledi.