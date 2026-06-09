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Ukraynalı çelik üreticileri AB’nin yeni koruma önlemlerinin ciddi etkilerinden endişe duyuyor

Salı, 09 Haziran 2026 12:29:06 (GMT+3)   |   İstanbul

The Guardian’ın haberine göre Ukrayna çelik sektörü, AB’nin 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni çelik koruma önlemlerinin sanayi sektörlerine ciddi zarar verebileceği, aynı zamanda savunma ve yeniden inşa çalışmalarını finanse etme kapasitesini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Avrupa Birliği Konseyi, mevcut çelik koruma önleminin 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermesinin ardından AB çelik piyasasını küresel kapasite fazlasının etkilerine karşı korumayı amaçlayan yeni düzenlemeyi resmen kabul etti. Yeni düzenleme, Avrupa Komisyonunun Çelik ve Metaller Eylem Planı kapsamında hazırlandı ve 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Revize edilen sistem kotaları sıkılaştırıyor

Güncellenen koruma önlemleri kapsamında çeşitli çelik ürünleri için vergisiz ithalat kotaları düşürülecek. Kota miktarlarını aşan ithalata ise önceki oranın iki katı olan %50 vergi uygulanacak.

Avrupalı yetkililer, söz konusu önlemlerin yerel çelik üreticilerini artan ithalat baskısından korumak ve AB çelik sektörünün rekabet gücünü sürdürmek için gerekli olduğunu savundu. Ancak Ukraynalı üreticiler, düzenlemenin savaş koşullarındaki Ukrayna çelik sektörünün karşı karşıya olduğu özel durumu dikkate almadığını belirtti.

Metinvest: Ukrayna AB çelik üreticileri için tehdit oluşturmuyor

Ukrayna’nın en büyük çelik üreticisi Metinvest’in CEO’su Yuriy Ryzhenkov, revize edilen koruma sistemini eleştirerek Ukrayna’nın çelik ihracatının Avrupa pazarında yalnızca küçük bir paya sahip olduğunu ifade etti. Ukrayna çelik sektörünün AB’li üreticiler için rekabet tehdidi oluşturmadığını ve bu nedenle yeni koruma önlemlerinin Ukrayna çelik sektörünü “yok edebileceğini” dile getirdi.

Öte yandan savaşın başladığı tarihten bu yana Ukrayna çelik sektörünün önemli operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Altyapıya yönelik tekrarlanan saldırıların üretim maliyetlerini artırdığı vurgulandı. Aynı zamanda birçok geleneksel ihracat pazarına erişimin zorlaşmasının, üreticileri Avrupa tedarik zincirleriyle daha fazla entegre olmaya yönelttiği dile getirildi. Sonuç olarak AB’nin, Ukrayna’nın çelik ihracatı açısından en önemli pazarlardan biri haline geldiğinin altı çizildi.

Devlet gelirleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir

Çelik sektörünün Ukrayna ekonomisi ve kamu maliyesi açısından önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ettiği paylaşıldı. İş insanı Rinat Akhmetov’a ait olan Metinvest’in, Ukrayna devletine en yüksek vergi katkısı sağlayan özel şirketlerden biri olarak kabul edildiği kaydedildi. Sektör temsilcileri, AB pazarına erişimin azalmasının Ukrayna hükümetine yüz milyonlarca dolarlık vergi geliri kaybına mal olabileceğini tahmin ettiklerini aktardı.

Ayrıca Ukraynalı çelik üreticileri, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) sektör üzerinde ilave mali yükler oluşturabileceği konusunda daha önce de uyarılarda bulunmuştu. Ülkedeki birçok çelik tesisinin halen yüksek emisyonlu yüksek fırın bazlı üretim yöntemlerini kullandığı dile getirildi.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi SKDM Görüş Metinvest 

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