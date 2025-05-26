Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörünün ayakta kalabilmesi için önlem gerekiyor

Türkiye çelik sektörünün yaşadığı sıkıntılara ilişkin Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, maliyetler ve ithalattaki artışın sektörün rekabet gücünü baltaladığını, ileride oluşabilecek telafisi zor sıkıntıların önüne geçmek üzere acilen önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye çelik sektörünün enerji ve işçilik maliyetleri açısından rekabet gücünü yitirmeye başladığını dile getiren Dalbeler, durumun fonlama olanaklarını artırarak çözülebilecek noktada olmadığını belirtti. Enerji tarafına bakıldığında Türkiye’de elektrik fiyatının ABD’deki fiyatın iki katı, doğal gaz fiyatının ise üç katı olduğunu söyleyen Dalbeler, son beş senede Türkiye’de avro bazında işçilik maliyetlerinin üç kat arttığını ifade etti. Metal iş kolunda ilk altı ayda kayıp iş gücünün 20.000 kişinin üzerine çıktığını ve yılın geri kalanı için bir o kadar daha kayıp öngörüldüğünü bildirdi.

Daha önce yılda 50 milyon mt ihracat yapan Çin’in ihracatının ayda 10 milyon mt’a çıktığını belirten ÇİB Başkan Yardımcısı, bu durumun Türkiye'nin oyun alanını gitgide daralttığını ifade etti. Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelerde çelik sektörlerinin ciddi devlet desteği aldığını hatırlatarak, Avrupa çelik sektörünün son 3-4 yılda karbonsuzlaşma için yaklaşık 13 milyar € hibe aldığını ancak Türkiye’nin bu konuda hala sıkıntı yaşadığını belirtti. Türkiye’nin 1997 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu üyesi olmasından bu yana devlet teşvikinden yararlanamadığını söyleyen Dalbeler, devlet desteği olmasa da enerji ve doğal gaz gibi girdi maliyetlerinde yapılacak bazı iyileştirmelerin sektörün rekabet gücünü korumasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca Türkiye çelik sektörünün son dönemde çıkan İnşaat Demiri İzleme Sistemi ve sektöre özel KDV tevkifatının yarattığı birtakım finansal yüklerin de altında olduğunu ekledi.

Dalbeler, Türkiye’nin geçmişte ihracatının %40’ını Avrupa’ya yaptığını ancak son dönemde bu oranın %25’e gerilediğini ifade ederek, Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Başta Çin olmak üzere devlet desteğiyle rekabette güçlenen Malezya, Endonezya ve Vietnam’dan ithalatın ciddi artış gösterdiğini bildiren Dalbeler, Türkiye’de tüketimin ithalatla karşılanma oranının %50’ye kadar çıktığını belirtti ve çelik sektörünün ayakta kalabilmesi için bu artış karşısında önlem alınması gerektiğini ifade etti.