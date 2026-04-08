 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tosyalı:...

Tosyalı: Türkiye çelik sektörü baskı altında olsa da fırsatlar devam ediyor

Çarşamba, 08 Nisan 2026 12:26:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Ekonomim Gazetesi’nde çıkan bir habere göre Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye çelik sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerken, uzun vadeli fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Tosyalı, zayıf piyasa koşullarına ilişkin şikayetlerin uzun yıllardır devam ettiğini ancak sektörün, paydaşlarıyla birlikte büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Başta İskenderun ve Osmaniye olmak üzere ADMİB bölgesinin, Türkiye’nin 37 milyon mt’luk toplam çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 20 milyon mt’luk kısmını oluşturduğunu belirten Tosyalı, birliğin geniş bir coğrafyada 3 milyar $’ın üzerinde ihracatı yönettiğini kaydetti.

İthalatta artış ve kapasite kullanım oranlarında düşüş

Tosyalı, Türkiye’nin çoğunlukla Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 18 milyon mt çelik ithal ettiğini ve bu ithalatın maliyetinin yaklaşık 9 milyar $’a ulaştığını belirtti. Aynı zamanda yerel çelik sektöründe kapasite kullanım oranının %62 seviyesine gerilediğini ifade eden Tosyalı, bu durumun piyasa üzerindeki baskıyı yansıttığını söyledi.

Küresel korumacılık ve antidamping soruşturmalarındaki belirgin artışın, Avrupa’dakine benzer kota uygulamaları dahil daha güçlü ticaret önlemlerini gerekli kıldığını dile getirdi.

Maliyet baskıları artıyor

Enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin yaklaşık %25’ini oluşturduğunu belirten Tosyalı, kullanıcı gruplarına bağlı olarak elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan %5,8-25 yükselişin maliyet baskısını daha da artırdığını söyledi. Ayrıca navlunun jeopolitik gelişmeler nedeniyle bazı durumlarda iki ila üç katına çıktığını kaydetti.

Rekabet gücü için verimlilik ve yatırım öne çıkıyor

Tosyalı, döviz kuruna dayalı rekabet yaklaşımının sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak verimlilik artışının temel belirleyici olduğunu ifade etti. Bunun yerine verimlilik artışlarını temel itici güç olarak öne çıkaran Tosyalı,Cezayir’deki operasyonlarda olduğu gibi otomasyon ve yapay zekâ yatırımları sayesinde elde edilen verimlilik artışlarına dikkat çekti.

Zorluklara rağmen fırsatlar sürüyor

Mevcut zorluklara rağmen ileriye dönük stratejinin korunması gerektiğini belirten Tosyalı, bazı sektörlerde zayıflama görülse de özellikle zor dönemlerde yeni fırsatların ortaya çıktığını ifade etti.

ADMİB Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş ise İran’daki gerilimler gibi jeopolitik gelişmelerin ticaret ve yatırım akışlarını Türkiye’ye yönlendirebileceğini, özellikle Dubai ve Bahreyn gibi Körfez pazarlarında fırsatlar yaratabileceğini belirtti.

Tosyalı, çelik sektörünün döngüsel ve zorlu yapısına rağmen stratejik önemini koruduğunu vurgulayarak uzun vadeli rekabet gücünün kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına verilen tepkilerden ziyade verimlilik, yatırım ve doğru kararlarla şekilleneceğini ekledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis