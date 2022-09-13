Uğur Dalbeler: Türk çelik üreticileri yeni yatırım yapmak yerine var olan kapasitelerini korumaya çalışıyor

Salı, 13 Eylül 2022 16:18:13 (GMT+3) | İstanbul

Küresel enerji maliyetlerindeki artış ve bunun Türkiye çelik sektörüne etkileri hakkında Ekotürk TV’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, enerjinin çelik sektörünün en önemli girdilerinden bir tanesi olduğunu ve sadece maliyet değil, erişilebilirlik açısından da sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Dönüştürme maliyeti içerisinde enerjinin daha önceki payının yaklaşık %30 olduğunu bildiren Dalbeler, bugün enerji maliyetlerinin 5-6 kat artmasıyla çelik üretiminde enerjinin dönüştürme maliyeti içerisindeki payının %70-75’e ulaştığını belirtti. Uğur Dalbeler enerji ve doğal gaz maliyetleri açısından Türkiye AB’ye kıyasla görece daha iyi durumda olsa da, AB’den gelen talep azaldığından bu durumun avantaj olarak kullanılamayacağını ifade etti. Türk çelik üreticilerinin yeni yatırım yapmak yerine var olan kapasitelerini korumaya çalıştıklarını belirten Dalbeler, önlem alınmazsa tesislerin faaliyetlerini sürdüremeyeceğini ve işsizliğin artacağını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri hakkında da konuşan ÇİB Başkan Yardımcısı, daha önce bu krizin Türkiye çelik sektörüne olumlu yansımasının beklendiğini, ancak şimdi durumun tersine döndüğünü söyledi. AB’nin Rusya’ya getirdiği yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın tek pazarı haline gelen Türkiye’ye dampingli fiyatlardan satış yaptığını bildiren Dalbeler, Türkiye çelik sektörünün bu durumdan olumsuz etkilendiğini ve ABD ile AB’nin Rusya girdisi olan çeliğe yaptırımlar uygulayabileceğine yönelik açıklamalarıyla önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ihracatının riske girebileceğini belirtti.

Enerji maliyetleri ve Rusya’nın Türkiye üzerindeki baskısının Türkiye çelik sektörünü köşeye sıkıştırdığını söyleyen Uğur Dalbeler, özellikle ithalatta yaşanan haksız rekabete karşı önlem alınması gerektiğini, aksi halde üretimdeki düşüşün önümüzdeki dönemde hızlanabileceğini ifade etti.