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Uğur Dalbeler: Hindistan’ın yeni ihracat vergisi Türkiye’nin rekabet şansını yükseltecek

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 16:04:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’ın çelik ihracatına getirdiği %15 oranındaki vergiye ilişkin A Para ve Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle küresel piyasada arz azaldığından Hindistan’ın ihracatının artacağına yönelik endişelerin yükseldiğini, verginin de iç piyasada malzeme sıkıntısı yaşanmaması için getirildiğini ifade etti.

Hindistan’ın küresel piyasada Türkiye’nin büyük bir rakibi olduğunu söyleyen Dalbeler, ihracata gelen verginin Hint çelik üreticilerinin maliyetini artıracak olmasının Türkiye çelik sektörünün rekabet şansını yükselteceğini ifade etti.

Uğur Dalbeler mamule gelen ihracat vergisiyle çelik üreticilerinin maliyetleri artacak olsa da, hammadde ihracatına getirilen %45 oranındaki vergi sayesinde hammaddenin iç piyasada kalarak çelik üreticilerine fayda sağlayacağını belirtti.

Türkiye’nin küresel piyasadaki dezavantajı hakkında ise Dalbeler Türkiye’nin hammadde açısından fakir bir ülke olduğunu, çelik üretiminde kullanılan hammaddenin yaklaşık %80-85’inin ithal edildiğini, bunun yanı sıra enerji açısından da ithalata bağımlı olduğunu ifade etti.

Buna ek olarak, savaş sonrası birden yükseliş gösteren çelik fiyatlarının şu sıralar normalleştiğini söyleyen Dalbeler, son bir ay içinde ABD’de faizlerin yükselmesi sonucu doların değer kazanmasının tüm emtialar üzerinde bir etki yarattığını belirtti ve fiyatların yeniden savaş öncesi seviyelere dönmeye başladığını ekledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa çelik üretimi görüş kota ve vergiler 

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