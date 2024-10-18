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Üçüncü çeyrekte net kârı düşen Steel Dynamics, Inc. fiyatların toparlanmasını bekliyor

Cuma, 18 Ekim 2024 11:29:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD merkezli çelik üreticisi Steel Dynamics, Inc., 2024’ün üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar $ değerinde hasılat elde ettiğini ve 318 milyon $ net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirketin önceki çeyrekteki net kârı 428 milyon $ seviyesinde kaydedilirken 2023’ün üçüncü çeyreğinde 577 milyon $ olmuştu.

Şirket yaptığı basın açıklamasında satış fiyatları üçüncü çeyrekte hurda maliyetlerinden daha fazla düştüğü için önceki çeyreğe kıyasla düşüşle 305 milyon $ faaliyet kârı olduğunu belirtti. Şirketin Sinton tesisinde planlanan değişiklikler tamamlandı ve tesis Eylül ayında hız kazanarak planlı bakım çalışmaları haricinde %72 kapasitede çalıştı.

Şirketin geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği gelir, çoğu yerel üretici bakım çalışmaları yaptığı için talebin zayıflamasına bağlı olarak 12 milyon $’a geriledi.

Steel Dynamics, üçüncü çeyrekte çelik üretiminden elde edilen faaliyet kârının 166 milyon $ ile önceki çeyreğe kıyasla düştüğünü, bunun talebin yatay seyretmesinden ve satış fiyatlarının %5 düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Yeni katma değerli yassı kaplama hatlarını yıl başında devreye alan Steel Dynamics, rekor bir sürede 4 hattının tamamında birinci kalite galvanizli ve boyalı sac üretti. Bu üretimin 2025 yılında gelire katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket 2025 yılının ilk çeyreğine kadar sipariş alırken iç piyasada faiz oranlarının düşmesi, imalatın ABD içine taşınmaya devam etmesi ve önemli miktarda sabit varlık yatırımı yapılacağına dair beklentiler doğrultusunda çelik fiyatlarının toparlanmasını bekliyor. Steel Dynamics CEO’su Mark D. Millett konu hakkında, “Ticarete yönelik alınan kararlarla birlikte ABD’ye adaletsiz fiyatlardan yapılan ihracat tonajı, özellikle de kaplamalı sac ihracatı düşebilir. Ülkede otomotiv sektörü haricindeki sektörlere en fazla yassı kaplamalı mamul üretimi yapan şirket olduğumuz için bunun tüm iş alanlarımızda bize fayda sağlamasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

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