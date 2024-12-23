Steel Dynamics dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

ABD merkezli çelik üreticisi Steel Dynamics (SDI), bu yılın dördüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 1,26-1,30$ aralığında olacağını belirtti. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 2,05$, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ise hisse başına 2,61$ kâr elde etmişti.

Şirket, çelik faaliyetlerinden elde ettiği kârın ortalama fiyatlardaki düşüş ve sevkiyatlardaki azalma nedeniyle düşmesine bekliyor. Bununla birlikte Butler Flat Roll tesisinde yaşanan plansız duruş nedeniyle şirketin satış tonajının 50.000 mt düşmesi de kâr marjının düşmesinde etkili olacak. Yassı mamul fiyatları yatay seyrederken, müşterilerin sipariş sayısında da görülebileceği gibi çelik talebi döneme bağlı olarak değişiklik göstermedi. SDI, geri dönüştürme faaliyetlerinin hurda tonajına ve fiyatların yatay seyretmesine bağlı olarak üçüncü çeyreğe kıyasla güçlenmesini bekliyor.

Öte yandan sevkiyatların düşmesi ve çelik fiyatlarının %5’e kadar gevşemesi nedeniyle şirketin çelik üretiminin azalacağı düşünülüyor.