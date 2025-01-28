Steel Dynamics’in net kârı 2024’te düştü, şirket 2025’te talebin güçlenmesini bekliyor

ABD merkezli çelik üreticisi Steel Dynamics, Inc. (SDI), 2024 yılının tamamına ve son çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket dördüncü çeyrekte 3,9 milyar $ değerindeki net satışlardan 207 milyon $ net kâr elde etti. Önceki çeyrekte ve 2023’ün son çeyreğinde şirket sırasıyla 318 milyon $ ve 424 milyon $ net kâr kaydetmişti.

Şirketin çelik imalatından elde ettiği faaliyet kârı 142 milyon $ ile döneme bağlı olarak sevkiyatların düşmesi ve satış fiyatlarının orta seviyede gevşemesine bağlı olarak üçüncü çeyreğin altında kaldı. Dördüncü çeyrekte güçlü seviyede fiyat sorgusu alınırken, şirketin cazip fiyatlardan aldığı çelik siparişleri 2025’in ilk yarısına kadar sürüyor. Şirket, imalatın ülke içine çekilmesiyle birlikte güçlü altyapının ve hükümetin enflasyonu düşürme programının inşaat faaliyetlerini hızlandıracağını ve çelik kiriş ve platform ile yassı ve uzun mamul talebini destekleyeceğini düşünüyor.

SDI’nin 2024 yılının tamamına ilişkin yayımladığı verilerde ise 17,5 milyar $ değerindeki net satışlardan 1,5 milyar $ net kâr elde ettiği görüldü. 2023 yılında şirket 18,8 milyar $’lık satışlardan 2,5 milyar $ net kâr kaydetmişti. SDI’ye göre net kârdaki gerileme sevkiyatların düşmesinden ve ürün fiyatlarının hammadde maliyetlerinden daha fazla gevşemesinden kaynaklanıyor.

SDI CEO’su Mark D. Mellett, “Piyasanın 2025 yılında güçlenen talebi destekleyebilecek konumda olduğunu düşünüyoruz. Çelik fiyatları istikrar kazandı ve talep yatay seyrettiği için müşterilerimizin faaliyetlerimize yönelik beklentileri olumlu. Bununla birlikte düşük karbon emisyonlu çelik talebi önümüzdeki dönem içinde yerel çelik talebini destekleyecek. İmalat faaliyetlerinin iç piyasaya çekilmesi, ABD altyapısına yönelik kamu fonlarından önemli bir sabit varlık yatırımı beklenmesi, enflasyonu düşürme planı ve Enerji Bakanlığının programları yerel çelik piyasasının rekabetçiliğini güçlendirecek. Yakın zamanda gündeme gelen ticari kararların ABD’ye yapılan adaletsiz ihracat tonajını, özellikle de kaplamalı yassı çelik tonajını düşürmesini bekliyoruz. ABD’nin otomotiv dışındaki sektörlere hizmet veren en büyük kaplamalı yassı çelik üreticisi olduğumuz için bunun şirketimiz için çok olumlu etkisi olacaktır. Piyasa genelinin başta çelik imalatı olmak üzere tüm faaliyetlerimizde bizi destekleyeceğini düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Üretime dair konuşan Mellett, “Dört yeni katma değerli kaplamalı yassı mamul üretim hattımız 2024’ün ilk yarısında devreye girdi. Ekiplerimiz dört hatta da rekor sürede birinci kalite galvanizli ve boyalı ürünler üretti. Üretim tonajını kademeli olarak artırdığımız için bu yeni hatlardan sınırlı bir fayda sağladık ancak 2025 yılında hatların potansiyelinin tamamını kullanmayı bekliyoruz. Katma değerli ürün yatırımları sayesinde tedarik zincirini farklı bölgelerine ulaşıp daha yüksek fiyatlı ürün gamımızı artırıyoruz. Bu ürünler şimdiden çelikten elde ettiğimizin gelirin %65’ini oluşturmaya başladı,” dedi.