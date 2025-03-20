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Steel Dynamics ilk çeyrekte gelirinin artmasını bekliyor

Perşembe, 20 Mart 2025 10:26:27 (GMT+3)   |   San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın birinci çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 1,36-1,40$ aralığında olacağını belirtti. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde hisse başına 1,36$, ilk çeyreğinde ise hisse başına 3,67$ kâr elde etmişti.

Şirket, sevkiyatlardaki artış, sözleşme fiyatlarının spot fiyatların arkasında kalmasına bağlı olarak önümüzdeki aylarda görülecek olan kâr marjlarındaki düşüşü fazlasıyla dengeleyeceği için ilk çeyrekte daha güçlü mali sonuçlar görmeyi bekliyor. Bununla birlikte çelik fiyatları ve tonajların yükselmesiyle geri dönüştürme faaliyetlerinin performansı artacak.

Steel Dynamics, döneme bağlı olarak sevkiyatların azalması ve fiyatların %5’ten az düşmesiyle çelik üretiminin çeyreklik bazda azalacağını tahmin ediyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

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