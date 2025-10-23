Steel Dynamics 2025'in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

Steel Dynamics, Inc. 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin net satışları 4,8 milyar $ olurken, net kârı 404 milyon $ olarak gerçekleşti.

Şirketin 2025 yılının ikinci çeyreğindeki net kârı 299 milyon $, geçen yılın aynı dönemindeki net kârı ise 318 milyon $ idi.

Şirketin raporlarına göre 2025’in üçüncü çeyreğinde çelik biriminden elde edilen faaliyet kârı 498 milyon $ olarak kaydedildi. Hurda maliyetlerinin ortalama çelik satış fiyatlarından daha fazla düşmesi sonucu, çelik sevkiyatlarının rekor seviyeye ulaşması ve marjların genişlemesi sayesinde faaliyet kârında bir önceki çeyreğe göre %30 artış gözlendi.

Steel Dynamics’in çelik birimi 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Butler, Columbus ve Sinton yassı çelik tesislerinde planlı bakım duruşları gerçekleştirecek. Bu duruşlar çeyrek dönem üretimini yaklaşık 85.000 mt azaltabilir.

Şirketin geri dönüşüm biriminden elde edilen faaliyet kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde 32 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Neredeyse rekor seviyede hurda sevkiyatına ve kâr marjlarının armasına bağlı olarak önceki çeyreğe kıyasla 10 milyon $ artış gözlendi.

Çelik imalat birimi ise 2025’in üçüncü çeyreğinde 107 milyon $ faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, sevkiyatların %12 artmasıyla birlikte, bir önceki çeyrekte kaydedilen 93 milyon $’lık sonucun üzerinde gerçekleşti.

Şirketin aldığı siparişlerin sevkiyatları 2026’nın ilk çeyreğine kadar devam edecek. Bununla birlikte talebin en güçlü olduğu sektörler, veri merkezi, imalat, depolama ve sağlık sektörleri oldu.

Steel Dynamics Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Artan ticari istikrar ve daha elverişli faiz ortamı dahil olmak üzere iyileşen piyasa koşullarının, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik güçlü yurt içi talebe katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ayrıca müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler, düşük karbonlu, ABD üretimli çelik ve alüminyumun artan önemini vurguluyor. Bu da faaliyetlerimizi uzun vadede rekabet avantajı sağlayacak şekilde konumlandırıyor. Adil olmayan ticaret uygulamalarının azalması, politikalara yönelik belirsizliğin azalması ve ABD imalat sektörünün büyümeye devam etmesiyle birlikte talebi daha da güçlendirecek olumlu bir piyasa ortamının şekilleneceğini öngörüyoruz,” ifadelerini kullandı.