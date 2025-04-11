Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Şubat döneminde %19,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Şubat ayında aylık %22,8 ve yıllık %75,1 artışla 387.637 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %19 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %57,7 artışla 191,43 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %19,6 artışla 703.201 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,9 artışla 352,33 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin slab ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke 329.821 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 206.934 mt slab ihraç eden Malezya ve 109.682 mt ihracat yapan Cezayir takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 329.821 118.010 179,5 222.018 32.115 591,3 Malezya 206.934 205.297 0,8 53.568 101.737 -47,3 Cezayir 109.683 - - 55.290 - - Vietnam 50.251 50.441 -0,4 50.251 - - Hindistan 6.510 25.393 -74,4 6.510 - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025