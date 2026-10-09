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Türkiye'nin slab ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ana tedarikçilerdeki düşüşle sertçe geriledi

Cuma, 09 Ekim 2026 10:48:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Ağustos ayında aylık %27,8 ve yıllık %44,7 düşüşle 227.584 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %26,3 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %34,9 düşüşle 125,99 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %27,3 düşüşle 1,95 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %25,2 düşüşle 974,68 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin slab ithalatı - Son 12 ay

Ağustos ayında zayıflama oldukça belirgin oldu. İthalat hacmi yıllık %44,7 ve aylık %27,8 düşüşle 227.584 mt'a, ithalat değeri ise yıllık %34,9 ve aylık %26,3 düşüşle 125,99 milyon $'a geriledi. Ay içinde Rusya'dan yapılan ithalat %56 düşüşle 66.569 mt'a inerken, Çin ve Cezayir'den hiç sevkiyat yapılmadı. Buna karşılık Malezya'dan ithalat 104.435 mt ile geçen yılın aynı ayına yakın seyrederken, geçen yıl Ağustos ayında sevkiyat yapılmayan Endonezya'dan 56.580 mt ithalat kaydedilmesi dikkat çekti.

Ocak-Ağustos döneminde Rusya, yıllık %20,8 düşüşe rağmen 1,07 milyon mt ile açık ara en büyük tedarikçi olmayı sürdürdü. Malezya'dan ithalat %46,6, Cezayir'den ise %54,1 geriledi. Buna karşılık Vietnam'dan alımlar %99,9 artışla 100.450 mt'a, Endonezya'dan alımlar %75,8 artışla 81.497 mt'a yükselirken, geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Libya'dan 65.242 mt slab alındı. Genel tablo, ana tedarikçilerdeki sert düşüşün devam ettiğini, alternatif kaynaklardaki artışların ise toplam kaybı telafi etmekte yetersiz kaldığını gösteriyor.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık
değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık
değişim
(%)
Rusya 1.074.702 1.356.287 -20,8 66.569 151.213 -56,0
Malezya 357.559 669.663 -46,6 104.435 106.085 -1,6
Cezayir 171.405 373.662 -54,1 - 51.556 -
Vietnam 100.450 50.251 99,9 - - -
Çin 96.657 102.560 -5,8 - 102.560 -
Endonezya 81.497 46.362 75,8 56.580 - -
Libya 65.242 - - - - -
İngiltere 5.771 20 >1000 - - -
Almanya 57 10 457,3 - - -
İsveç 1 - - - - -

Türkiye'nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026

Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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