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Rusya, düşük sevkiyatlara rağmen 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en büyük slab tedarikçisi olmayı sürdürdü

Çarşamba, 09 Eylül 2026 12:01:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Temmuz ayında aylık %120,9 ve yıllık %7,5 artışla 315.234 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %120,7 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %23,5 artışla 170,95 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 1,73 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,5 düşüşle 848,70 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye'nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %16,3 düşüşle 1,01 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya'yı yıllık %55,1 düşüşle 253.123 mt slab ihraç eden Malezya ve %46,8 düşüşle 171.405 mt ile Cezayir takip etti.

Dönem genelindeki düşüşte özellikle ana tedarikçilerden yapılan alımların zayıflaması belirleyici oldu. Rusya'dan ithalat yıllık %16,3 düşüşle 1,01 milyon mt'a gerilese de açık ara en büyük tedarikçi konumunu korudu. Malezya'dan yapılan ithalat %55,1 düşüşle 253.123 mt'a, Cezayir'den ithalat ise %46,8 düşüşle 171.405 mt'a indi. Ayrıca Hindistan ve İran'dan bu yıl ithalat yapılmaması da toplam düşüşü destekledi.

Buna karşılık Vietnam'dan ithalat %99,9 artışla 100.450 mt'a yükselirken, geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Çin'den 96.657 mt, Libya'dan ise 65.242 mt ithalat kaydedilmesi tedarik yapısındaki dikkat çekici değişimler arasında yer aldı. Ancak bu artışlar, Rusya, Malezya ve Cezayir'deki düşüşleri telafi etmekte sınırlı kaldı.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık 
değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık 
değişim
(%)
Rusya  1.008.166   1.205.074  -16,3  169.815   100.757  68,5
Malezya  253.123   563.578  -55,1  48.780   53.547  -8,9
Cezayir  171.405   322.107  -46,8  -     89.857  -100,0
Vietnam  100.450   50.251  99,9  -     -    -
Çin  96.657   -    -  96.637   -    -
Libya  65.242   -    -  -     -    -
Endonezya  24.917   46.362  -46,3  -     -    -
İngiltere  5.771   20  >1000  1   -    -
Almanya  57   10  457,3  -     2  -100,0
İsveç  1   -    -  -     -    -

Türkiye'nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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