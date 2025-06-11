Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Nisan döneminde %0,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Nisan ayında aylık %28,5 artış ve yıllık %10,8 düşüşle 297.878 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %22,9 artış ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %28,1 düşüşle 139,64 milyon $ oldu.
Yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %0,2 artışla 1,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,5 düşüşle 604,16 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %129,1 artışla 634.484 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %29,3 düşüşle 360.656 mt slab ihraç eden Malezya ve 130.915 mt ile Cezayir takip etti.
Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2025
|Ocak-Nisan 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2025
|Nisan 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|653.484
|285.279
|129,1
|210,087
|109,426
|92
|Malezya
|360.656
|509.828
|-29,3
|53,406
|104,350
|-48,8
|Cezayir
|130.915
|-
|-
|21,231
|-
|-
|Vietnam
|50.251
|50.441
|-0,4
|-
|-
|-
|Hindistan
|37.215
|25.393
|46,6
|13,115
|-
|-
|İran
|201
|-
|-
|25
|-
|-
|İngiltere
|19
|-
|-
|6
|-
|-
|Almanya
|7
|1
|600
|6
|-
|-
Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2025