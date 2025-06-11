Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Nisan döneminde %0,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Nisan ayında aylık %28,5 artış ve yıllık %10,8 düşüşle 297.878 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %22,9 artış ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %28,1 düşüşle 139,64 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise, Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %0,2 artışla 1,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,5 düşüşle 604,16 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %129,1 artışla 634.484 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %29,3 düşüşle 360.656 mt slab ihraç eden Malezya ve 130.915 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk dört ayında Türkiye ’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim

(%) Nisan 2025 Nisan 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 653.484 285.279 129,1 210,087 109,426 92 Malezya 360.656 509.828 -29,3 53,406 104,350 -48,8 Cezayir 130.915 - - 21,231 - - Vietnam 50.251 50.441 -0,4 - - - Hindistan 37.215 25.393 46,6 13,115 - - İran 201 - - 25 - - İngiltere 19 - - 6 - - Almanya 7 1 600 6 - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2025