Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Kasım döneminde %40,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %60 ve yıllık %100,6 artışla 531.562 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %52,8 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %82 artışla 258,55 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ise, Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %40,4 artışla 3.585.223 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,3 artışla 1,92 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.458.022 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.265.146 mt slab ihraç eden Malezya ve 327.547 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk 11 ayında Türkiye ’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Yıllık değişim

(%) Kasım 2024 Kasım 2023 Yıllık değişim (%) Rusya 1.458.022 1.506.390 -3,21 259.433 114.279 +127,02 Malezya 1.265.146 319.613 +295,84 154.906 50.965 +203,95 Endonezya 327.547 230.831 +41,90 67.165 99.777 -32,68 Suudi Arabistan 151.705 48.545 +212,50 - - - Cezayir 126.042 - - 50.056 - - Umman 125.068 - - - - - Vietnam 101.131 83.012 +21,83 - - - Hindistan 25.394 29.228 -13,12 - - - Çin 5.075 29.909 -83,03 - - - İran 87 - - - - -