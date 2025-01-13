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Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Kasım döneminde %40,4 yükseldi

Pazartesi, 13 Ocak 2025 21:07:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %60 ve yıllık %100,6 artışla 531.562 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %52,8 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %82 artışla 258,55 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %40,4 artışla 3.585.223 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,3 artışla 1,92 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.458.022 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.265.146 mt slab ihraç eden Malezya ve 327.547 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk 11 ayında Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2024

Ocak-Kasım 2023

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2024

Kasım 2023

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.458.022

1.506.390

-3,21

259.433

114.279

+127,02

Malezya

1.265.146

319.613

+295,84

154.906

50.965

+203,95

Endonezya

327.547

230.831

+41,90

67.165

99.777

-32,68

Suudi Arabistan

151.705

48.545

+212,50

-

-

-

Cezayir

126.042

-

-

50.056

-

-

Umman

125.068

-

-

-

-

-

Vietnam

101.131

83.012

+21,83

-

-

-

Hindistan

25.394

29.228

-13,12

-

-

-

Çin

5.075

29.909

-83,03

-

-

-

İran

87

-

-

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

 


Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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