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Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Ekim döneminde %33,4 yükseldi

Salı, 10 Aralık 2024 11:57:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %1,2 düşüş ve yıllık %34,2 artışla 332.488 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %1,7 düşüş ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %26,7 artışla 167,73 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %33,4 artışla 3.053.733 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 artışla 1,66 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.198.660 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.110.240 mt slab ihraç eden Malezya ve 260.382 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.392.111

1.198.660

-13,9

136.533

176.197

29,1

Malezya

268.647

1.110.240

313,3

30.465

104.587

243,3

Endonezya

131.054

260.382

98,7

49.838

26.343

-47,1

Suudi Arabistan

48.545

151.705

212,5

-

-

-

Umman

-

125.068

-

-

-

-

Vietnam

83.012

101.131

21,8

30.921

-

-

Cezayir

-

75.986

-

-

25.360

-

Hindistan

29.228

25.394

-13,1

-

-

-

Çin

29.910

5.075

-83

-

-

-

İran

-

87

-

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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