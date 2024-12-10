Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Ekim döneminde %33,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %1,2 düşüş ve yıllık %34,2 artışla 332.488 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %1,7 düşüş ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %26,7 artışla 167,73 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %33,4 artışla 3.053.733 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 artışla 1,66 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.198.660 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.110.240 mt slab ihraç eden Malezya ve 260.382 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye ’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.392.111 1.198.660 -13,9 136.533 176.197 29,1 Malezya 268.647 1.110.240 313,3 30.465 104.587 243,3 Endonezya 131.054 260.382 98,7 49.838 26.343 -47,1 Suudi Arabistan 48.545 151.705 212,5 - - - Umman - 125.068 - - - - Vietnam 83.012 101.131 21,8 30.921 - - Cezayir - 75.986 - - 25.360 - Hindistan 29.228 25.394 -13,1 - - - Çin 29.910 5.075 -83 - - - İran - 87 - - - -