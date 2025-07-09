Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %1,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Mayıs ayında aylık %34 ve yıllık %5,4 artışla 399.218 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %43,1 artış ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %8,1 düşüşle 199,87 milyon $ oldu.
2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %1,4 artışla 1,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 düşüşle 804,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %98,9 artışla 915.181 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %38,4 düşüşle 408.456 mt slab ihraç eden Malezya ve 220.603 mt ile Cezayir takip etti.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|915.181
|460.208
|98,9
|261.705
|174.929
|49,6
|Malezya
|408.456
|663.096
|-38,4
|47.800
|153.268
|-68,8
|Cezayir
|220.603
|-
|-
|89.688
|-
|-
|Vietnam
|50.251
|101.131
|-50,3
|-
|50.690
|-
|Hindistan
|37.215
|25.393
|46,6
|-
|-
|-
|İran
|224
|-
|-
|23
|-
|-
|İngiltere
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|Almanya
|7
|1
|600
|-
|9.628
|-
Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025