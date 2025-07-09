Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %1,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Mayıs ayında aylık %34 ve yıllık %5,4 artışla 399.218 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %43,1 artış ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %8,1 düşüşle 199,87 milyon $ oldu.

2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %1,4 artışla 1,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 düşüşle 804,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %98,9 artışla 915.181 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %38,4 düşüşle 408.456 mt slab ihraç eden Malezya ve 220.603 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2025 Mayıs 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 915.181 460.208 98,9 261.705 174.929 49,6 Malezya 408.456 663.096 -38,4 47.800 153.268 -68,8 Cezayir 220.603 - - 89.688 - - Vietnam 50.251 101.131 -50,3 - 50.690 - Hindistan 37.215 25.393 46,6 - - - İran 224 - - 23 - - İngiltere 19 - - - - - Almanya 7 1 600 - 9.628 -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025