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Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %1,4 yükseldi

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 10:47:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Mayıs ayında aylık %34 ve yıllık %5,4 artışla 399.218 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %43,1 artış ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %8,1 düşüşle 199,87 milyon $ oldu.

2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %1,4 artışla 1,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 düşüşle 804,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %98,9 artışla 915.181 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %38,4 düşüşle 408.456 mt slab ihraç eden Malezya ve 220.603 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya 915.181 460.208 98,9 261.705 174.929 49,6
Malezya 408.456 663.096 -38,4 47.800 153.268 -68,8
Cezayir 220.603 - - 89.688 - -
Vietnam 50.251 101.131 -50,3 - 50.690 -
Hindistan 37.215 25.393 46,6 - - -
İran 224 - - 23 - -
İngiltere 19 - - - - -
Almanya 7 1 600 - 9.628 -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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