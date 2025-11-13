Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Eylül ayında aylık %12,5 ve yıllık %28,5 düşüşle 294.309 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %20,9 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %30,3 düşüşle 134,97 milyon $ oldu.

2025’in ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %8,6 artışla 2,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4 düşüşle 1,44 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %49,5 artışla 1,53 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %28 düşüşle 724.373 mt slab ihraç eden Malezya ve %771 artışla 440.973 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.528.556 1.022.462 49,5 172.270 152.529 12,9 Malezya 724.373 1.005.653 -28 54.710 36.157 51,3 Cezayir 440.973 50.626 771 67.311 25.483 164,1 Çin 102.560 5.075 >100 - - - Hindistan 86.368 25.394 240,1 - - - Vietnam 50.251 101.131 -50,3 - - - Endonezya 46.362 234.038 -80,2 - 103.788 - İran 281 87 222,2 - 87 - İngiltere 32 2 >1000 12 1 >1000

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025