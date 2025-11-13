Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Eylül ayında aylık %12,5 ve yıllık %28,5 düşüşle 294.309 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %20,9 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %30,3 düşüşle 134,97 milyon $ oldu.
2025’in ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %8,6 artışla 2,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4 düşüşle 1,44 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %49,5 artışla 1,53 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %28 düşüşle 724.373 mt slab ihraç eden Malezya ve %771 artışla 440.973 mt ile Cezayir takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.528.556
|1.022.462
|49,5
|172.270
|152.529
|12,9
|Malezya
|724.373
|1.005.653
|-28
|54.710
|36.157
|51,3
|Cezayir
|440.973
|50.626
|771
|67.311
|25.483
|164,1
|Çin
|102.560
|5.075
|>100
|-
|-
|-
|Hindistan
|86.368
|25.394
|240,1
|-
|-
|-
|Vietnam
|50.251
|101.131
|-50,3
|-
|-
|-
|Endonezya
|46.362
|234.038
|-80,2
|-
|103.788
|-
|İran
|281
|87
|222,2
|-
|87
|-
|İngiltere
|32
|2
|>1000
|12
|1
|>1000
Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025