Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı

Perşembe, 13 Kasım 2025 10:13:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Eylül ayında aylık %12,5 ve yıllık %28,5 düşüşle 294.309 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %20,9 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %30,3 düşüşle 134,97 milyon $ oldu.

2025’in ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %8,6 artışla 2,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4 düşüşle 1,44 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %49,5 artışla 1,53 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %28 düşüşle 724.373 mt slab ihraç eden Malezya ve %771 artışla 440.973 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya 1.528.556  1.022.462  49,5 172.270  152.529  12,9
Malezya 724.373  1.005.653  -28 54.710  36.157  51,3
Cezayir 440.973  50.626  771 67.311  25.483  164,1
Çin 102.560 5.075 >100 -    -    -
Hindistan 86.368  25.394  240,1 -    -    -
Vietnam 50.251  101.131  -50,3 -    -    -
Endonezya 46.362  234.038  -80,2 -    103.788  -
İran 281  87  222,2 -    87  -
İngiltere 32 2 >1000 12 1 >1000

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025


