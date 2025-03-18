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Türkiye’nin slab ithalatı Ocak’ta %14 azaldı

Salı, 18 Mart 2025 11:34:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin slab ithalatı aylık %14 ve yıllık %33,2 düşüşle 315.580 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %18 ve yıllık %30,5 düşüşle 160,91 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla slab ithal ettiği ülke, 153.366 mt slab ithalatı yapılan Malezya oldu. Malezya’yı Türkiye'ye 107.816 mt slab ihraç eden Rusya ve 54.394 mt mt slab ihraç eden Cezayir takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında slab ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)  
 Ocak 2025Ocak 2024Yıllık değişim
(%)
Malezya153.366103.55948
Rusya107.81985.59526
Cezayir54.394--

Türkiye’nin slab ithalatı dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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