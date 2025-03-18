Türkiye’nin slab ithalatı Ocak’ta %14 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin slab ithalatı aylık %14 ve yıllık %33,2 düşüşle 315.580 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %18 ve yıllık %30,5 düşüşle 160,91 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla slab ithal ettiği ülke, 153.366 mt slab ithalatı yapılan Malezya oldu. Malezya’yı Türkiye 'ye 107.816 mt slab ihraç eden Rusya ve 54.394 mt mt slab ihraç eden Cezayir takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında slab ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim

(%) Malezya 153.366 103.559 48 Rusya 107.819 85.595 26 Cezayir 54.394 - -

Türkiye’nin slab ithalatı dağılımı - Ocak 2025