Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %26,8 ve yıllık %63,7 artışla 368.618 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %28,9 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %44,4 artışla 197,18 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10 artışla 2,93 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7 düşüşle 1,60 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %17,5 düşüşle 1,13 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %164,9 artışla 711.428 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %17,6 düşüşle 344.964 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.132.838 1.373.708 -17,5 85.172 132.404 -35,7 Rusya 711.428 268.586 164,9 112.763 48.322 133,4 Mısır 344.964 418.881 -17,6 51.112 11.380 349,1 G. Kore 239.155 226.996 5,4 9.320 14.162 -34,2 Japonya 140.827 87.043 61,8 - 6 - Malezya 102.863 - - 74.283 - - Fransa 94.367 93.792 0,6 9.716 10.794 -10 Tayvan 39.687 88.729 -55,3 - 3.367 - Belçika 31.779 34.004 -6,5 866 3.308 -73,8 Almanya 27.537 7.207 282,1 251 509 -50,7

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025