Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10 artış kaydetti

Salı, 11 Kasım 2025 10:53:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %26,8 ve yıllık %63,7 artışla 368.618 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %28,9 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %44,4 artışla 197,18 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10 artışla 2,93 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7 düşüşle 1,60 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %17,5 düşüşle 1,13 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %164,9 artışla 711.428 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %17,6 düşüşle 344.964 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Çin  1.132.838  1.373.708 -17,5  85.172  132.404 -35,7
Rusya  711.428  268.586 164,9  112.763  48.322 133,4
Mısır  344.964  418.881 -17,6  51.112  11.380 349,1
G. Kore  239.155  226.996 5,4  9.320  14.162 -34,2
Japonya  140.827  87.043 61,8  -    6 -
Malezya  102.863  -   -  74.283  -   -
Fransa  94.367  93.792 0,6  9.716  10.794 -10
Tayvan  39.687  88.729 -55,3  -    3.367 -
Belçika  31.779  34.004 -6,5  866  3.308 -73,8
Almanya  27.537  7.207 282,1  251  509 -50,7

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

