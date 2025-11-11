Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %26,8 ve yıllık %63,7 artışla 368.618 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %28,9 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %44,4 artışla 197,18 milyon $ oldu.
Yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10 artışla 2,93 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7 düşüşle 1,60 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %17,5 düşüşle 1,13 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %164,9 artışla 711.428 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %17,6 düşüşle 344.964 mt ihracat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Çin
|1.132.838
|1.373.708
|-17,5
|85.172
|132.404
|-35,7
|Rusya
|711.428
|268.586
|164,9
|112.763
|48.322
|133,4
|Mısır
|344.964
|418.881
|-17,6
|51.112
|11.380
|349,1
|G. Kore
|239.155
|226.996
|5,4
|9.320
|14.162
|-34,2
|Japonya
|140.827
|87.043
|61,8
|-
|6
|-
|Malezya
|102.863
|-
|-
|74.283
|-
|-
|Fransa
|94.367
|93.792
|0,6
|9.716
|10.794
|-10
|Tayvan
|39.687
|88.729
|-55,3
|-
|3.367
|-
|Belçika
|31.779
|34.004
|-6,5
|866
|3.308
|-73,8
|Almanya
|27.537
|7.207
|282,1
|251
|509
|-50,7
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025