Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %24,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Eylül ayında aylık %14,1 ve yıllık %32,6 artışla 299.765 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %18,5 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %13,5 artışla 167,48 milyon $ oldu.

İlk dokuz ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %24,7 artışla 2,29 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12 artışla 1,33 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %30,8 artışla 703.869 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %67,5 artışla 385.031 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %77,9 artışla 198.656 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 703.869 538.237 30,8 135.622 47.275 186,9 İspanya 385.031 229.843 67,5 47.130 31.930 47,6 Portekiz 198.656 111.672 77,9 3.968 33.391 -88,1 Yunanistan 122.939 101.647 20,9 18.841 24 >1000 Mısır 118.334 206.073 -42,6 7.111 32.991 -78,4 Belçika 102.850 41.351 148,7 28.243 4.670 504,7 Libya 68.765 34.138 101,4 2.182 1.457 49,7 ABD 63.794 18.749 240,2 - - Romanya 59.859 22.322 168,2 2.297 1.631 40,8 Ukrayna 58.182 40.149 44,9 9.378 14.363 -34,7

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025