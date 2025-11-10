 |  Giriş 
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %24,7 yükseldi

Pazartesi, 10 Kasım 2025 10:52:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Eylül ayında aylık %14,1 ve yıllık %32,6 artışla 299.765 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %18,5 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %13,5 artışla 167,48 milyon $ oldu.

İlk dokuz ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %24,7 artışla 2,29 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12 artışla 1,33 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %30,8 artışla 703.869 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %67,5 artışla 385.031 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %77,9 artışla 198.656 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
İtalya 703.869  538.237  30,8 135.622  47.275  186,9
İspanya 385.031  229.843  67,5 47.130  31.930  47,6
Portekiz 198.656  111.672  77,9 3.968  33.391  -88,1
Yunanistan 122.939  101.647  20,9 18.841  24  >1000
Mısır 118.334  206.073  -42,6 7.111  32.991  -78,4
Belçika 102.850  41.351  148,7 28.243  4.670  504,7
Libya 68.765  34.138  101,4 2.182  1.457  49,7
ABD 63.794  18.749  240,2 -    -     
Romanya 59.859  22.322  168,2 2.297  1.631  40,8
Ukrayna 58.182  40.149  44,9 9.378  14.363  -34,7

 Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

