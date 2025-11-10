Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %24,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Eylül ayında aylık %14,1 ve yıllık %32,6 artışla 299.765 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %18,5 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %13,5 artışla 167,48 milyon $ oldu.
İlk dokuz ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %24,7 artışla 2,29 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12 artışla 1,33 milyar $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %30,8 artışla 703.869 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %67,5 artışla 385.031 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %77,9 artışla 198.656 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|703.869
|538.237
|30,8
|135.622
|47.275
|186,9
|İspanya
|385.031
|229.843
|67,5
|47.130
|31.930
|47,6
|Portekiz
|198.656
|111.672
|77,9
|3.968
|33.391
|-88,1
|Yunanistan
|122.939
|101.647
|20,9
|18.841
|24
|>1000
|Mısır
|118.334
|206.073
|-42,6
|7.111
|32.991
|-78,4
|Belçika
|102.850
|41.351
|148,7
|28.243
|4.670
|504,7
|Libya
|68.765
|34.138
|101,4
|2.182
|1.457
|49,7
|ABD
|63.794
|18.749
|240,2
|-
|-
|Romanya
|59.859
|22.322
|168,2
|2.297
|1.631
|40,8
|Ukrayna
|58.182
|40.149
|44,9
|9.378
|14.363
|-34,7
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025