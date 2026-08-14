Türkiye'nin pik demir ithalatında Kazakistan pay kaybederken, Ukrayna ve Hindistan öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,5 düşüş ve yıllık %20,9 artışla 248.454 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %0,6 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %35,1 artışla 98,75 milyon $ oldu.

2026'nın ilk altı ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %16,1 artışla 1,32 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,8 artışla 485,65 milyon $ seviyesine çıktı. Artışta en belirleyici unsur Rusya'dan yapılan alımlar oldu. Rusya'dan ithalat yıllık %34,6 artışla 1,16 milyon mt'a çıkarak açık ara en büyük tedarikçi konumunu güçlendirdi ve toplam ithalatın büyük bölümünü oluşturdu.

Ukrayna'dan yapılan ithalat da yıllık %88,3 artışla 83.160 mt'a yükselirken, geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Hindistan'dan 50.950 mt ithalat kaydedilmesi tedarik yapısındaki dikkat çekici değişimlerden biri oldu. Buna karşılık Kazakistan'dan ithalat %78 düşüşle 24.945 mt'a, Güney Afrika'dan ithalat ise %58,1 düşüşle 5.026 mt'a geriledi. Almanya, Endonezya, Norveç ve İran'dan ise bu yılın ilk yarısında ithalat yapılmadı.

Türkiye'nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

2026'nın ilk altı ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran

2026 Ocak-Haziran

2025 Yıllık

değişim

(%) Haziran

2026 Haziran

2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 1.157.987 860.075 34,6 216.792 187.509 15,6 Ukrayna 83.160 44.160 88,3 21.945 - - Hindistan 50.950 - - - - - Kazakistan 24.945 113.629 -78,0 4.692 6.061 -22,6 G. Afrika 5.026 12.000 -58,1 5.026 12.000 -58,1

Türkiye'nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2026