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Türkiye'nin pik demir ithalatında Kazakistan pay kaybederken, Ukrayna ve Hindistan öne çıktı

Cuma, 14 Ağustos 2026 11:33:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,5 düşüş ve yıllık %20,9 artışla 248.454 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %0,6 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %35,1 artışla 98,75 milyon $ oldu.

2026'nın ilk altı ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %16,1 artışla 1,32 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,8 artışla 485,65 milyon $ seviyesine çıktı. Artışta en belirleyici unsur Rusya'dan yapılan alımlar oldu. Rusya'dan ithalat yıllık %34,6 artışla 1,16 milyon mt'a çıkarak açık ara en büyük tedarikçi konumunu güçlendirdi ve toplam ithalatın büyük bölümünü oluşturdu.

Ukrayna'dan yapılan ithalat da yıllık %88,3 artışla 83.160 mt'a yükselirken, geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Hindistan'dan 50.950 mt ithalat kaydedilmesi tedarik yapısındaki dikkat çekici değişimlerden biri oldu. Buna karşılık Kazakistan'dan ithalat %78 düşüşle 24.945 mt'a, Güney Afrika'dan ithalat ise %58,1 düşüşle 5.026 mt'a geriledi. Almanya, Endonezya, Norveç ve İran'dan ise bu yılın ilk yarısında ithalat yapılmadı.

Türkiye'nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

2026'nın ilk altı ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  Ocak-Haziran
2026		 Ocak-Haziran
2025		 Yıllık
değişim
(%)		 Haziran
2026		 Haziran
2025		 Yıllık değişim
(%)
Rusya  1.157.987   860.075  34,6  216.792   187.509  15,6
Ukrayna  83.160   44.160  88,3  21.945   -     -   
Hindistan  50.950   -     -     -     -     -   
Kazakistan  24.945   113.629  -78,0  4.692   6.061  -22,6
G. Afrika  5.026   12.000  -58,1  5.026   12.000  -58,1

Türkiye'nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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