Türkiye'nin pik demir ithalatında Kazakistan pay kaybederken, Ukrayna ve Hindistan öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %1,5 düşüş ve yıllık %20,9 artışla 248.454 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %0,6 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %35,1 artışla 98,75 milyon $ oldu.
2026'nın ilk altı ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %16,1 artışla 1,32 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,8 artışla 485,65 milyon $ seviyesine çıktı. Artışta en belirleyici unsur Rusya'dan yapılan alımlar oldu. Rusya'dan ithalat yıllık %34,6 artışla 1,16 milyon mt'a çıkarak açık ara en büyük tedarikçi konumunu güçlendirdi ve toplam ithalatın büyük bölümünü oluşturdu.
Ukrayna'dan yapılan ithalat da yıllık %88,3 artışla 83.160 mt'a yükselirken, geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Hindistan'dan 50.950 mt ithalat kaydedilmesi tedarik yapısındaki dikkat çekici değişimlerden biri oldu. Buna karşılık Kazakistan'dan ithalat %78 düşüşle 24.945 mt'a, Güney Afrika'dan ithalat ise %58,1 düşüşle 5.026 mt'a geriledi. Almanya, Endonezya, Norveç ve İran'dan ise bu yılın ilk yarısında ithalat yapılmadı.
Türkiye'nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
2026'nın ilk altı ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran
2026
|Ocak-Haziran
2025
|Yıllık
değişim
(%)
|Haziran
2026
|Haziran
2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.157.987
|860.075
|34,6
|216.792
|187.509
|15,6
|Ukrayna
|83.160
|44.160
|88,3
|21.945
|-
|-
|Hindistan
|50.950
|-
|-
|-
|-
|-
|Kazakistan
|24.945
|113.629
|-78,0
|4.692
|6.061
|-22,6
|G. Afrika
|5.026
|12.000
|-58,1
|5.026
|12.000
|-58,1