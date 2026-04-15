Türkiye’nin pik demir ithalatında 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde güçlü artış, tedarik yapısı değişiyor

Çarşamba, 15 Nisan 2026 10:23:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %25,5 düşüş ve yıllık %218,0 artışla 168.514 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %26,2 düşüş ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %188,3 artışla 58 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %86,5 artışla 394.623 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %68,9 artışla 136,5 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %151,1 artışla 333.756 mt ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’nu, 50.950 mt pik demir ihraç eden Hindistan ve yıllık %61,2 düşüşle 9.918 mt ihracat yapan Kazakistan takip etti.

Ocak-Şubat döneminde ithalatın %86,5 artış göstermesi özellikle Rusya’dan yapılan sevkiyatların %151,1 artışla toplam tonajın büyük kısmını oluşturmasından kaynaklanırken, Şubat ayında aylık bazda görülen %25,5’lik düşüş, alımların düzenli bir akıştan ziyade partiler halinde gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Tedarik tarafında Rusya’nın açık ara baskın konumu dikkat çekerken, Hindistan’ın yeni bir tedarikçi olarak öne çıkması ve Kazakistan’dan ithalatın sert düşüş göstermesi, kaynak çeşitliliğinde kayma yaşandığını ortaya koyuyor.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2026 Şubat 2025

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  333.756   132.924   151,1   163.542   36.902   343,2 
Hindistan  50.950   -   -   -   -   - 
Kazakistan  9.918   25.572   -61,2   4.972   10.031   -50,4 

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2026


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

