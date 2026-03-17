Türkiye’nin pik demir ithalatı 2026’nın Ocak ayında %42,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %28,2 ve yıllık %42,6 artışla 226.166 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %29,9 ve yıllık %29,4 artışla 78,55 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla pik demir ithal ettiği ülke, yıllık %77,3 artışla 170.270 mt pik demir ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 50.590 mt pik demir ihraç eden Hindistan ve yıllık %68,2 düşüşle 4.946 mt pik demir ihraç eden Kazakistan takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok pik demir ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|170.270
|96.022
|77,3
|Hindistan
|50.950
|-
|-
|Kazakistan
|4.946
|15.541
|-68,2