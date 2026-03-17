 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2026’nın Ocak ayında %42,6 artış kaydetti

Salı, 17 Mart 2026 09:58:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %28,2 ve yıllık %42,6 artışla 226.166 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %29,9 ve yıllık %29,4 artışla 78,55 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla pik demir ithal ettiği ülke, yıllık %77,3 artışla 170.270 mt pik demir ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 50.590 mt pik demir ihraç eden Hindistan ve yıllık %68,2 düşüşle 4.946 mt pik demir ihraç eden Kazakistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok pik demir ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya  170.270  96.022 77,3
Hindistan  50.950  -   -
Kazakistan  4.946  15.541 -68,2

Türkiye’nin pik demir ithalatı dağılımı - Ocak 2026


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis