Türkiye’nin pik demir ithalatı 2026’nın Ocak ayında %42,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %28,2 ve yıllık %42,6 artışla 226.166 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %29,9 ve yıllık %29,4 artışla 78,55 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla pik demir ithal ettiği ülke, yıllık %77,3 artışla 170.270 mt pik demir ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 50.590 mt pik demir ihraç eden Hindistan ve yıllık %68,2 düşüşle 4.946 mt pik demir ihraç eden Kazakistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok pik demir ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 170.270 96.022 77,3 Hindistan 50.950 - - Kazakistan 4.946 15.541 -68,2

Türkiye’nin pik demir ithalatı dağılımı - Ocak 2026