Türkiye’nin pik demir ithalatı 2026'nın Ocak-Nisan döneminde %17,4 arttı, Rusya’nın ağırlığı belirginleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %7 ve yıllık %18,7 düşüşle 205.654 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %20,1 düşüşle 73,21 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %17,4 artışla 821.307 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,5 artışla 287,60 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Son veriler Türkiye’nin pik demir ithalatında büyümenin geniş tabanlı olmaktan çok Rusya merkezli bir yoğunlaşmaya dönüştüğünü gösteriyor. Ocak-Nisan döneminde ithalat yıllık %17,4 artışla 821.307 mt’a çıkarken, Rusya tek başına 750.104 mt ile toplam ithalatın yaklaşık %91’ini oluşturdu. Geçen yıl aynı dönemde Rusya yine ilk sıradaydı ancak Kazakistan, Almanya ve Endonezya gibi tedarikçilerin de daha görünür olduğu daha dengeli bir yapı vardı. Bu yıl ise Hindistan 50.950 mt ile listeye girerken, Kazakistan’dan yapılan ithalat %76 düşüşle 20.253 mt’a geriledi; Almanya, Endonezya ve Ukrayna gibi geçen yılın önemli tedarikçilerinden ise Ocak-Nisan 2026 döneminde ithalat yapılmadı.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 750.104 506.078 48,2 197.127 210.709 -6,4 Hindistan 50.950 - - - - - Kazakistan 20.253 84.310 -76 8.527 16.386 -48

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2026