Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %71,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %115,5 ve yıllık %71,3 artışla 182.852 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %105,4 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %101,9 artışla 62,26 milyon $ oldu.
Yılın ilk dokuz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %71,3 artışla 1,67 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %44 artışla 605,69 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %106,3 artışla 1,29 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %6 artışla 131.545 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %125,5 artışla 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.296.438
|628.535
|106,3
|182.852
|49.005
|273,1
|Kazakistan
|131.545
|124.072
|6
|-
|23.201
|-
|Almanya
|55.997
|24.835
|125,5
|-
|-
|-
|Hindistan
|55.000
|35.200
|56,2
|-
|-
|-
|Endonezya
|47.083
|19.472
|141,8
|-
|-
|-
|Ukrayna
|44.160
|72.396
|-39
|-
|-
|-
|G. Afrika
|22.000
|40.094
|-45,1
|-
|-
|-
|Zimbabwe
|13.799
|-
|-
|-
|-
|-
|Norveç
|6.052
|-
|-
|-
|-
|-
|İran
|48
|-
|-
|-
|-
|-