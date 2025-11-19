 |  Giriş 
Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %71,3 yükseldi

Çarşamba, 19 Kasım 2025 10:06:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %115,5 ve yıllık %71,3 artışla 182.852 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %105,4 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %101,9 artışla 62,26 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %71,3 artışla 1,67 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %44 artışla 605,69 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %106,3 artışla 1,29 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %6 artışla 131.545 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %125,5 artışla 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  1.296.438   628.535  106,3  182.852   49.005  273,1
Kazakistan  131.545   124.072  6  -     23.201  -
Almanya  55.997   24.835  125,5  -     -    -
Hindistan  55.000   35.200  56,2  -     -    -
Endonezya  47.083   19.472  141,8  -     -    -
Ukrayna  44.160   72.396  -39  -     -    -
G. Afrika  22.000   40.094  -45,1  -     -    -
Zimbabwe  13.799   -    -  -     -    -
Norveç  6.052   -    -  -     -    -
İran  48   -    -  -     -    -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

