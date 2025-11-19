Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %71,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %115,5 ve yıllık %71,3 artışla 182.852 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %105,4 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %101,9 artışla 62,26 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %71,3 artışla 1,67 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %44 artışla 605,69 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %106,3 artışla 1,29 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %6 artışla 131.545 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %125,5 artışla 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.296.438 628.535 106,3 182.852 49.005 273,1 Kazakistan 131.545 124.072 6 - 23.201 - Almanya 55.997 24.835 125,5 - - - Hindistan 55.000 35.200 56,2 - - - Endonezya 47.083 19.472 141,8 - - - Ukrayna 44.160 72.396 -39 - - - G. Afrika 22.000 40.094 -45,1 - - - Zimbabwe 13.799 - - - - - Norveç 6.052 - - - - - İran 48 - - - - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025