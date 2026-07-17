Türkiye’nin pik demir ithalatı daha az sayıda tedarikçide yoğunlaşırken, Rusya liderliğini güçlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %22,6 ve yıllık %7,8 artışla 252.114 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %35,6 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %14,3 artışla 99,30 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %15 artışla 1,07 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,9 artışla 386,90 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatında Rusya, Kazakistan, Almanya, Endonezya ve Hindistan öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde tedarik yapısı daha dar bir ülke grubunda yoğunlaştı. Rusya’dan yapılan ithalat yıllık %39,9 artışla 941.015 mt’a yükselerek açık ara en büyük tedarikçi konumunu güçlendirirken, Ukrayna’dan ithalat %38,6 artışla 61.215 mt’a çıktı. Geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Hindistan ise 50.950 mt ile bu yıl üçüncü sıraya yerleşti. Buna karşılık Kazakistan’dan ithalat %81,2 düşüşle 20.253 mt’a gerilerken, geçen yıl listede yer alan Almanya, Endonezya, Norveç ve İran’dan bu yıl ithalat yapılmaması dikkat çekti. Genel tablo, Türkiye’nin pik demir ithalatındaki %15’lik yıllık artışın büyük ölçüde Rusya kaynaklı alımlardan destek aldığını, Hindistan’ın yeni bir tedarikçi olarak öne çıktığını ve ithalatın daha sınırlı sayıda ülkeye yoğunlaştığını gösteriyor.
Yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|941.015
|672.565
|39,9
|190.899
|166.488
|14,7
|Ukrayna
|61.215
|44.160
|38,6
|61.215
|44.160
|38,6
|Hindistan
|50.950
|-
|-
|-
|-
|-
|Kazakistan
|20.253
|107.568
|-81,2
|-
|23.258
|-