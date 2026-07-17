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Türkiye’nin pik demir ithalatı daha az sayıda tedarikçide yoğunlaşırken, Rusya liderliğini güçlendirdi

Cuma, 17 Temmuz 2026 11:36:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %22,6 ve yıllık %7,8 artışla 252.114 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %35,6 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %14,3 artışla 99,30 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %15 artışla 1,07 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,9 artışla 386,90 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatında Rusya, Kazakistan, Almanya, Endonezya ve Hindistan öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde tedarik yapısı daha dar bir ülke grubunda yoğunlaştı. Rusya’dan yapılan ithalat yıllık %39,9 artışla 941.015 mt’a yükselerek açık ara en büyük tedarikçi konumunu güçlendirirken, Ukrayna’dan ithalat %38,6 artışla 61.215 mt’a çıktı. Geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Hindistan ise 50.950 mt ile bu yıl üçüncü sıraya yerleşti. Buna karşılık Kazakistan’dan ithalat %81,2 düşüşle 20.253 mt’a gerilerken, geçen yıl listede yer alan Almanya, Endonezya, Norveç ve İran’dan bu yıl ithalat yapılmaması dikkat çekti. Genel tablo, Türkiye’nin pik demir ithalatındaki %15’lik yıllık artışın büyük ölçüde Rusya kaynaklı alımlardan destek aldığını, Hindistan’ın yeni bir tedarikçi olarak öne çıktığını ve ithalatın daha sınırlı sayıda ülkeye yoğunlaştığını gösteriyor.

Yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  
  Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya 941.015 672.565 39,9 190.899 166.488 14,7
Ukrayna 61.215 44.160 38,6 61.215 44.160 38,6
Hindistan 50.950 - - - - -
Kazakistan 20.253 107.568 -81,2 - 23.258 -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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