Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025 yılında %61,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %39,9 ve yıllık %5,3 düşüşle 176.417 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %12,5 düşüşle 60,47 milyon $ oldu.
2025’in tamamında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %61,7 artışla 2,33 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %38,9 artışla 833,14 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %95,8 artışla 1,83 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %41 düşüşle 146.617 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %212,5 artışla 110.000 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.
2025’te Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.833.634
|936.533
|95,8
|165.304
|123.802
|33,5
|Kazakistan
|146.617
|248.653
|-41
|11.113
|62.426
|-82,2
|Hindistan
|110.000
|35.200
|212,5
|-
|-
|-
|Ukrayna
|75.386
|102.432
|-26,4
|-
|-
|-
|Almanya
|55.997
|24.835
|125,5
|-
|-
|-
|Endonezya
|47.083
|19.472
|141,8
|-
|-
|-
|G. Afrika
|37.000
|48.592
|-23,9
|-
|-
|-
|Zimbabve
|13.799
|-
|-
|-
|-
|-
|Brezilya
|6.260
|26.310
|-76,2
|-
|-
|-
|Norveç
|6.052
|-
|-
|-
|-
|-