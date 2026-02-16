Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025 yılında %61,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %39,9 ve yıllık %5,3 düşüşle 176.417 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %12,5 düşüşle 60,47 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %61,7 artışla 2,33 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %38,9 artışla 833,14 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %95,8 artışla 1,83 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %41 düşüşle 146.617 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %212,5 artışla 110.000 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.833.634 936.533 95,8 165.304 123.802 33,5 Kazakistan 146.617 248.653 -41 11.113 62.426 -82,2 Hindistan 110.000 35.200 212,5 - - - Ukrayna 75.386 102.432 -26,4 - - - Almanya 55.997 24.835 125,5 - - - Endonezya 47.083 19.472 141,8 - - - G. Afrika 37.000 48.592 -23,9 - - - Zimbabve 13.799 - - - - - Brezilya 6.260 26.310 -76,2 - - - Norveç 6.052 - - - - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - 2025