 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025 yılında %61,7 yükseldi

Pazartesi, 16 Şubat 2026 10:17:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %39,9 ve yıllık %5,3 düşüşle 176.417 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %12,5 düşüşle 60,47 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %61,7 artışla 2,33 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %38,9 artışla 833,14 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %95,8 artışla 1,83 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %41 düşüşle 146.617 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %212,5 artışla 110.000 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  1.833.634   936.533  95,8  165.304   123.802  33,5
Kazakistan  146.617   248.653  -41  11.113   62.426  -82,2
Hindistan  110.000   35.200  212,5  -     - -
Ukrayna  75.386   102.432  -26,4  -     -    -
Almanya  55.997   24.835  125,5  -     -    -
Endonezya  47.083   19.472  141,8  -     -    -
G. Afrika  37.000   48.592  -23,9  -     -    -
Zimbabve  13.799   -    -  -     -    -
Brezilya  6.260   26.310  -76,2  -     -    -
Norveç  6.052   -    -  -     -    -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - 2025


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %71,6 yükseldi

19 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %73,4 artış kaydetti

15 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %71,3 yükseldi

19 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %64,8 yükseldi

16 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %61,3 yükseldi

17 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025'in ilk yarısında %51,3 artış kaydetti

18 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %40 arttı

16 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Nisan döneminde %26,2 arttı

17 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı Rusya çıkışlı bağlantıların artmasıyla Mart'ta yıllık %39,4 yükseldi

20 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %25,6 geriledi

17 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis