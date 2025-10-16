Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %64,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %68 düşüş ve yıllık %156,9 artışla 84.855 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %68,9 düşüş ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %112,4 artışla 30,31 milyon $ oldu.
Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %64,8 artışla 1,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %39,4 artışla 543,42 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %92,2 artışla 1,11 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %30,4 artışla 131.545 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %125,5 artışla 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2025
|Ocak-Ağustos 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2025
|Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.113.587
|579.530
|92,2
|73.855
|11.501
|542,2
|Kazakistan
|131.545
|100.871
|30,4
|1.000
|11.512
|-91,3
|Almanya
|55.997
|24.835
|125,5
|-
|-
|-
|Hindistan
|55.000
|35.200
|56,2
|-
|-
|-
|Endonezya
|47.083
|19.472
|141,8
|-
|-
|-
|Ukrayna
|44.160
|72.396
|-39
|-
|-
|-
|G. Afrika
|22.000
|40.094
|-45,1
|10.000
|10.000
|-
|Zimbabwe
|13.799
|-
|-
|-
|-
|-
|Norveç
|6.052
|-
|-
|-
|-
|-
|İran
|48
|-
|-
|-
|-
|-