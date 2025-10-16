Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %64,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %68 düşüş ve yıllık %156,9 artışla 84.855 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %68,9 düşüş ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %112,4 artışla 30,31 milyon $ oldu.

Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %64,8 artışla 1,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %39,4 artışla 543,42 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %92,2 artışla 1,11 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %30,4 artışla 131.545 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %125,5 artışla 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2025 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2025 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.113.587 579.530 92,2 73.855 11.501 542,2 Kazakistan 131.545 100.871 30,4 1.000 11.512 -91,3 Almanya 55.997 24.835 125,5 - - - Hindistan 55.000 35.200 56,2 - - - Endonezya 47.083 19.472 141,8 - - - Ukrayna 44.160 72.396 -39 - - - G. Afrika 22.000 40.094 -45,1 10.000 10.000 - Zimbabwe 13.799 - - - - - Norveç 6.052 - - - - - İran 48 - - - - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2025