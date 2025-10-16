 |  Giriş 
Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %64,8 yükseldi

Perşembe, 16 Ekim 2025 10:42:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %68 düşüş ve yıllık %156,9 artışla 84.855 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %68,9 düşüş ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %112,4 artışla 30,31 milyon $ oldu.

Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %64,8 artışla 1,49 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %39,4 artışla 543,42 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %92,2 artışla 1,11 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, %30,4 artışla 131.545 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve %125,5 artışla 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  Ocak-Ağustos 2025 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2025 Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  1.113.587   579.530   92,2   73.855   11.501   542,2 
Kazakistan  131.545   100.871   30,4   1.000   11.512  -91,3 
Almanya  55.997   24.835   125,5   -     -     -   
Hindistan  55.000   35.200   56,2   -     -     -   
Endonezya  47.083   19.472   141,8   -     -     -   
Ukrayna  44.160   72.396  -39   -     -     -   
G. Afrika  22.000   40.094  -45,1   10.000   10.000   -   
Zimbabwe  13.799   -     -     -     -     -   
Norveç  6.052   -     -     -     -     -   
İran  48  -     -     -     -     -   

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2025

