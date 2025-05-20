Türkiye’nin pik demir ithalatı Rusya çıkışlı bağlantıların artmasıyla Mart'ta yıllık %39,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %343,3 ve yıllık %39,4 artışla 234.936 mt seviyesinde kaydedildi. Kaynaklar bu artışı Rus tedarikçilerin Avrupa kotasının dolmasıyla birlikte Rusya çıkışlı pik demir fiyatlarındaki düşüşe bağlıyor.

Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %314,3 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %13,9 artışla 83,30 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise, Türkiye 'nin pik demir ithalatı yıllık %1,4 düşüşle 446.573 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,6 düşüşle 164,12 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %13,8 düşüşle 295.369 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 67.924 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 47.083 mt ihracat yapan Endonezya takip etti. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Türkiye’de tek bir üretici dışında herkesin Rusya’dan alım yaptığını düşünüyorum. Menşesi Kazakistan görünen pik demir bile aslında Rusya ya da Donbass’tan alınmış olabilir,” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk üç ayında Türkiye ’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Russia 295.369 342.853 -13,8 162.445 136.520 19 Kazakhstan 67.924 23.427 189,9 42.352 21.286 99 Indonesia 47.083 - - - - - Germany 30.084 8 - 30.084 8 - Norway 6.052 - - - - - Iran 48 - - 48 - - Italy 13 - - 7 - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2025