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Rusya, 2026'nın ilk yedi ayında Türkiye'nin pik demir ithalatındaki yerini korudu

Salı, 15 Eylül 2026 11:25:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %26,6 ve yıllık %18,5 artışla 314.503 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %25,5 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %27,1 artışla 123,90 milyon $ oldu.

Yılın ilk yedi ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %16,5 artışla 1,64 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %18,8 artışla 609,54 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Rusya'dan yapılan ithalat yıllık %41,6 artışla 1,47 milyon mt'a çıkarak toplam ithalatın çok büyük bölümünü oluşturdu ve ülkenin açık ara en büyük tedarikçi konumu daha da güçlendi. Ukrayna'dan ithalat da %88,3 artışla 83.160 mt'a yükseldi. Buna karşılık Hindistan'dan ithalat %7,4 düşüşle 50.950 mt'a, Kazakistan'dan ithalat ise %80,9 düşüşle 24.945 mt'a geriledi. Geçen yıl önemli miktarda sevkiyat yapan Almanya'dan ise bu yıl yalnızca sınırlı bir tonaj kaydedilmesi, tedarik yapısındaki en dikkat çekici değişimlerden biri oldu.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya 1.472.490 1.039.732 41,6 314.503 179.658 75,1
Ukrayna 83.160 44.160 88,3 - - -
Hindistan 50.950 55.000 -7,4 - 55.000 -
Kazakistan 24.945 130.545 -80,9 - 16.917 -
G. Afrika 5.026 12.000 -58,1 - - -
Almanya - 55.997 - - - -

Türkiye'nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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