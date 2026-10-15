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Türkiye'nin pik demir ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %20,9 yükseldi, Rusya payını artırdı

Perşembe, 15 Ekim 2026 11:10:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %48 düşüş ve yıllık %92,7 artışla 163.515 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalatın değeri aylık %44,7 düşüş ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %126,2 artışla 68,55 milyon $ oldu.

Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %20,9 artışla 1,80 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 artışla 678,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Rusya'dan yapılan ithalat yıllık %42,9 artışla 1,59 milyon mt'a çıkarak toplam ithalatın çok büyük bölümünü oluşturdu ve ülkenin açık ara en büyük tedarikçi konumu daha da güçlendi. Hindistan'dan ithalat %59,1 artışla 87.500 mt'a, Ukrayna'dan ithalat ise %88,3 artışla 83.160 mt'a yükseldi. Buna karşılık Kazakistan'dan ithalat %81 düşüşle 24.945 mt'a, Güney Afrika'dan ithalat %40,7 düşüşle 13.054 mt'a geriledi. Almanya'dan yapılan sevkiyat ise geçen yılın aynı dönemindeki 55.997 mt'tan 1 mt'ın altına düştü.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya 1.591.427 1.113.587 42,9 118.937 73.855 61
Hindistan 87.500 55.000 59,1 36.550 - -
Ukrayna 83.160 44.160 88,3 - - -
Kazakistan 24.945 131.545 -81 - 1.000 -
G. Afrika 13.054 22.000 -40,7 8.028 10.000 -19,7

Türkiye'nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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