Türkiye'nin pik demir ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %20,9 yükseldi, Rusya payını artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %48 düşüş ve yıllık %92,7 artışla 163.515 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalatın değeri aylık %44,7 düşüş ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %126,2 artışla 68,55 milyon $ oldu.
Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %20,9 artışla 1,80 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 artışla 678,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin pik demir ithalatı - Son 12 ay
Rusya'dan yapılan ithalat yıllık %42,9 artışla 1,59 milyon mt'a çıkarak toplam ithalatın çok büyük bölümünü oluşturdu ve ülkenin açık ara en büyük tedarikçi konumu daha da güçlendi. Hindistan'dan ithalat %59,1 artışla 87.500 mt'a, Ukrayna'dan ithalat ise %88,3 artışla 83.160 mt'a yükseldi. Buna karşılık Kazakistan'dan ithalat %81 düşüşle 24.945 mt'a, Güney Afrika'dan ithalat %40,7 düşüşle 13.054 mt'a geriledi. Almanya'dan yapılan sevkiyat ise geçen yılın aynı dönemindeki 55.997 mt'tan 1 mt'ın altına düştü.
Yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2026
|Ocak-Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2026
|Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.591.427
|1.113.587
|42,9
|118.937
|73.855
|61
|Hindistan
|87.500
|55.000
|59,1
|36.550
|-
|-
|Ukrayna
|83.160
|44.160
|88,3
|-
|-
|-
|Kazakistan
|24.945
|131.545
|-81
|-
|1.000
|-
|G. Afrika
|13.054
|22.000
|-40,7
|8.028
|10.000
|-19,7