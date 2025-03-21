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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak’ta %38,5 yükseldi

Cuma, 21 Mart 2025 12:17:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %14,8 düşüş ve yıllık %38,5 artışla 158.645 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %12,1 düşüş ve yıllık %24,7 artışla 60,71 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla pik demir ithal ettiği ülke, 96.022 mt pik demir ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 47.083 mt pik demir ihraç eden Endonezya ve 15.541 mt pik demir ihraç eden Kazakistan takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında pik demir ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 
 

Ocak 2025

Ocak 2024

Yıllık değişim
(%)

Rusya

96.022

92.281

4,1

Endonezya

47.083

-

-

Kazakistan

15.541

2.141

625,9

Türkiye’nin pik demir ithalatı dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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