Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %46,7 arttı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 11:57:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %36,2 düşüş ve yıllık %75,6 artışla 129.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %49,3 düşüş ve yıllık %48,9 artışla 69,19 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %46,7 artışla 919.639 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %69,8 artışla 575,09 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %198,1 artışla 589.048 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 205.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 589.048 197.574 198,14 128.847 38.205 237,25 Brezilya 205.665 116.755 76,15 - - - Ukrayna 100.529 195.824 -48,66 101 30.263 -99,67 Almanya 18.134 59.787 -69,67 411 3.171 -87,04 Güney Afrika 5.000 15.100 -66,89 - - -

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: