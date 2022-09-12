Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %46,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %36,2 düşüş ve yıllık %75,6 artışla 129.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %49,3 düşüş ve yıllık %48,9 artışla 69,19 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %46,7 artışla 919.639 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %69,8 artışla 575,09 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %198,1 artışla 589.048 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 205.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
589.048
|
197.574
|
198,14
|
128.847
|
38.205
|
237,25
|
Brezilya
|
205.665
|
116.755
|
76,15
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
100.529
|
195.824
|
-48,66
|
101
|
30.263
|
-99,67
|
Almanya
|
18.134
|
59.787
|
-69,67
|
411
|
3.171
|
-87,04
|
Güney Afrika
|
5.000
|
15.100
|
-66,89
|
-
|
-
|
-
Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: