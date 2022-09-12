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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %46,7 arttı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 11:57:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %36,2 düşüş ve yıllık %75,6 artışla 129.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %49,3 düşüş ve yıllık %48,9 artışla 69,19 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %46,7 artışla 919.639 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %69,8 artışla 575,09 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %198,1 artışla 589.048 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 205.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

589.048

197.574

198,14

128.847

38.205

237,25

Brezilya

205.665

116.755

76,15

-

-

-

Ukrayna

100.529

195.824

-48,66

101

30.263

-99,67

Almanya

18.134

59.787

-69,67

411

3.171

-87,04

Güney Afrika

5.000

15.100

-66,89

-

-

-

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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