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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %0,5 geriledi

Salı, 17 Eylül 2024 09:58:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %37,6 artış ve yıllık %16 düşüşle 118.111 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %43 artış ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %10,3 düşüşle 51,47 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %0,5 düşüşle 846.070 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3 düşüşle 375,58 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 568.034 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 89.359 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

609.346

568.034

-6,8

125.369

57.332

-54,3

Kazakistan

-

89.359

-

-

19.170

-

Hindistan

76.580

72.396

-5,5

-

41.586

-

Ukrayna

73.907

35.200

-52,4

-

-

-

Güney Afrika

-

30.094

-

-

73.687

-

Brezilya

54.762

36.310

-33,7

-

63.999

-

Endonezya

-

19.472

-

-

50

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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