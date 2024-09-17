Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %0,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %37,6 artış ve yıllık %16 düşüşle 118.111 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %43 artış ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %10,3 düşüşle 51,47 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %0,5 düşüşle 846.070 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3 düşüşle 375,58 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 568.034 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 89.359 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 609.346 568.034 -6,8 125.369 57.332 -54,3 Kazakistan - 89.359 - - 19.170 - Hindistan 76.580 72.396 -5,5 - 41.586 - Ukrayna 73.907 35.200 -52,4 - - - Güney Afrika - 30.094 - - 73.687 - Brezilya 54.762 36.310 -33,7 - 63.999 - Endonezya - 19.472 - - 50 -