Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %25,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %66,6 ve yıllık %68,8 düşüşle 52.991 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %66,9 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %72,3 düşüşle 20,10 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin pik demir ithalatı yıllık %25,6 düşüşle 211.636 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,3 düşüşle 80,82 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 132.924 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 47.083 mt pik demir ihraç eden Endonezya ve 25.572 mt ihracat yapan Kazakistan takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 132.924 206.333 -35,6 36.902 114.052 -67,6 Endonezya 47.083 - - - - - Kazakistan 25.572 2.141 >1000 10.031 - - Norveç 6.052 - - 6.052 - - İtalya 6 - - 6 - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025