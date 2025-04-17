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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %25,6 geriledi

Perşembe, 17 Nisan 2025 10:18:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %66,6 ve yıllık %68,8 düşüşle 52.991 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %66,9 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %72,3 düşüşle 20,10 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %25,6 düşüşle 211.636 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,3 düşüşle 80,82 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 132.924 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 47.083 mt pik demir ihraç eden Endonezya ve 25.572 mt ihracat yapan Kazakistan takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

Ocak-Şubat 2025

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2025

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

132.924

206.333

-35,6

36.902

114.052

-67,6

Endonezya

47.083

-

-

-

-

-

Kazakistan

25.572

2.141

>1000

10.031

-

-

Norveç

6.052

-

-

6.052

-

-

İtalya

6

-

-

6

-

-

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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