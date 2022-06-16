Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Nisan döneminde %51,6 arttı

Perşembe, 16 Haziran 2022 11:50:10 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %30,8 ve yıllık %17,2 artışla 138.943 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %33,5 ve yıllık %42,6 artışla 89,42 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %51,6 artışla 483.789 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %86,3 artışla 293,86 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %211 artışla 233.177 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 150.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 233.177 74.975 211,01 67.101 20.000 235,51 Brezilya 150.665 33.000 356,56 67.199 - - Ukrayna 89.188 111.634 -20,11 3.243 33.648 -90,36 Almanya 9.898 47.321 -79,08 1.004 19.777 -94,92

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: