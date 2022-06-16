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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Nisan döneminde %51,6 arttı

Perşembe, 16 Haziran 2022 11:50:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %30,8 ve yıllık %17,2 artışla 138.943 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %33,5 ve yıllık %42,6 artışla 89,42 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %51,6 artışla 483.789 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %86,3 artışla 293,86 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %211 artışla 233.177 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 150.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

233.177

74.975

211,01

67.101

20.000

235,51

Brezilya

150.665

33.000

356,56

67.199

-

-

Ukrayna

89.188

111.634

-20,11

3.243

33.648

-90,36

Almanya

9.898

47.321

-79,08

1.004

19.777

-94,92

Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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