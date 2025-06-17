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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Nisan döneminde %26,2 arttı

Salı, 17 Haziran 2025 10:31:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %7,7 ve yıllık %150,1 artışla 253.027 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %105,3 artışla 91,59 milyon $ oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %26,2 artışla 699.600 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7 artışla 255,71 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %25 artışla 506.081 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 84.310 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2025 Nisan 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya 506.081 404.848 25 210.712 61.994 239,9
Kazakistan 84.310 37.786 123,1 16.386 14.359 14,1
Almanya 55.997 24.835 125,5 25.913 24.827 4,4
Endonezya 47.083 - - - - -
Norveç 6.052 - - - - -
İran 48 - - - - -
İtalya 29 - - 16 - -

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2025

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2025

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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