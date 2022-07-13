﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %35 arttı

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 11:50:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %25,4 ve yıllık %10,7 düşüşle 103.679 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %15,6 düşüş ve yıllık %15,5 artışla 75,51 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %35 artışla 587.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %65,6 artışla 369,37 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %182,7 artışla 324.153 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 150.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

324.153

114.683

182,65

44.091

39.708

11,04

Brezilya

150.665

66.652

126,05

-

33.652

-

Ukrayna

89.209

151.179

-40,99

-

39.545

-

Almanya

17.428

48.321

-63,93

7.530

1.000

653

Güney Afrika

5.000

15.000

-66,67

5.000

1.600

212,5

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hint KFL yenilediği mini yüksek fırınında üretime yeniden başladı

14 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 27. Hafta

08 Tem | Hurda ve Hammadde

Rusya ve Donbas'tan agresif pik demir teklifleri gelmeye devam ediyor

07 Tem | Hurda ve Hammadde

Vedanta Limited yeni bir ihracat ihalesi başlattı

07 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya’nın pik demir ihracatı Haziran ayında artışını sürdürdü

06 Tem | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 26. Hafta

01 Tem | Hurda ve Hammadde

SunCoke ve US Steel demir cevheri işleme anlaşması imzaladı

29 Haz | Çelik Haberler

Hint pik demir tedarikçileri yerel fiyatlarını artırmakta zorlanıyor, yeni bir ihracat ihalesi açıldı

28 Haz | Hurda ve Hammadde

Brezilyalı pik demiri üreticileri Rusya’nın sebep olduğu olumsuz koşullar sebebiyle üretimi durdurmak zorunda kaldı

24 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 25. Hafta

24 Haz | Hurda ve Hammadde