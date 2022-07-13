Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %35 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %25,4 ve yıllık %10,7 düşüşle 103.679 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %15,6 düşüş ve yıllık %15,5 artışla 75,51 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %35 artışla 587.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %65,6 artışla 369,37 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %182,7 artışla 324.153 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 150.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
324.153
|
114.683
|
182,65
|
44.091
|
39.708
|
11,04
|
Brezilya
|
150.665
|
66.652
|
126,05
|
-
|
33.652
|
-
|
Ukrayna
|
89.209
|
151.179
|
-40,99
|
-
|
39.545
|
-
|
Almanya
|
17.428
|
48.321
|
-63,93
|
7.530
|
1.000
|
653
|
Güney Afrika
|
5.000
|
15.000
|
-66,67
|
5.000
|
1.600
|
212,5
Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: