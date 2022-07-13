Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %35 arttı

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 11:50:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %25,4 ve yıllık %10,7 düşüşle 103.679 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %15,6 düşüş ve yıllık %15,5 artışla 75,51 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %35 artışla 587.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %65,6 artışla 369,37 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %182,7 artışla 324.153 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 150.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 324.153 114.683 182,65 44.091 39.708 11,04 Brezilya 150.665 66.652 126,05 - 33.652 - Ukrayna 89.209 151.179 -40,99 - 39.545 - Almanya 17.428 48.321 -63,93 7.530 1.000 653 Güney Afrika 5.000 15.000 -66,67 5.000 1.600 212,5

Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: