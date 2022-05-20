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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mart döneminde %72 arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 11:51:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %32,3 düşüş ve yıllık %25,6 artışla 106.259 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %25,2 düşüş ve yıllık %62 artışla 66,97 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %72 artışla 344.847 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %115,1 artışla 204,44 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %202,1 artışla 166.077 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 85.945 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

166.077

54.975

202,1

70.406

28.549

146,61

Ukrayna

85.945

77.986

10,21

14.433

39.773

-63,71

Brezilya

83.466

33.000

152,93

20.362

-

-

Almanya

8.894

27.544

-67,71

900

9.504

-90,53

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: pik demir hammaddeler Türkiye Avrupa ith/ihr istatistikleri 

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