Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mart döneminde %72 arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 11:51:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %32,3 düşüş ve yıllık %25,6 artışla 106.259 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %25,2 düşüş ve yıllık %62 artışla 66,97 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %72 artışla 344.847 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %115,1 artışla 204,44 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %202,1 artışla 166.077 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 85.945 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 166.077 54.975 202,1 70.406 28.549 146,61 Ukrayna 85.945 77.986 10,21 14.433 39.773 -63,71 Brezilya 83.466 33.000 152,93 20.362 - - Almanya 8.894 27.544 -67,71 900 9.504 -90,53

Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: