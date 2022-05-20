Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mart döneminde %72 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %32,3 düşüş ve yıllık %25,6 artışla 106.259 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %25,2 düşüş ve yıllık %62 artışla 66,97 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %72 artışla 344.847 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %115,1 artışla 204,44 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %202,1 artışla 166.077 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 85.945 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
166.077
|
54.975
|
202,1
|
70.406
|
28.549
|
146,61
|
Ukrayna
|
85.945
|
77.986
|
10,21
|
14.433
|
39.773
|
-63,71
|
Brezilya
|
83.466
|
33.000
|
152,93
|
20.362
|
-
|
-
|
Almanya
|
8.894
|
27.544
|
-67,71
|
900
|
9.504
|
-90,53
Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: