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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Mart döneminde %50,7 arttı

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 10:53:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %0,8 düşüş ve yıllık %30,4 artışla 168.558 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %0,8 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %20,1 artışla 73,13 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %50,7 artışla 453.047 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %44 artışla 194,38 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 342.857 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 35.200 mt pik demir ihraç eden Hindistan ve 26.310 mt ihracat yapan Brezilya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

223.695

342.857

+53.3

84.232

136.520

+62.1

Hindistan

-

35.200

-

-

-

-

Brezilya

-

26.310

-

-

2.000

-

Güney Afrika

-

23.427

-

-

21.286

-

Kazakistan

-

20.094

-

-

3.594

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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