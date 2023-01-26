Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %9,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %62,7 artış ve yıllık %46,8 düşüşle 85.472 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %43,7 artış ve yıllık %57,3 düşüşle 40,28 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Kasım döneminde pik demir ithalatı yıllık %9,8 artışla 1,21 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,1 artışla 769,37 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde Rusya yıllık %53,7 artışla 782.684 mt pik demir ihraç ederek ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı, 251.241 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2022
|
Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
782.684
|
509.398
|
+53,65
|
64.222
|
103.035
|
-37,67
|
Brezilya
|
251.241
|
125.129
|
+100,79
|
1.030
|
7.274
|
-85,84
|
Ukrayna
|
143.154
|
288.160
|
-50,32
|
15.217
|
50.463
|
-69,85
|
Almanya
|
17.936
|
59.787
|
-70
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
9.000
|
26.100
|
-65,52
|
-
|
-
|
-
|
Norveç
|
5.180
|
-
|
-
|
5.001
|
-
|
-
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: