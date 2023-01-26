Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %9,8 yükseldi

Perşembe, 26 Ocak 2023 11:05:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %62,7 artış ve yıllık %46,8 düşüşle 85.472 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %43,7 artış ve yıllık %57,3 düşüşle 40,28 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde pik demir ithalatı yıllık %9,8 artışla 1,21 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,1 artışla 769,37 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Rusya yıllık %53,7 artışla 782.684 mt pik demir ihraç ederek ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı, 251.241 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 782.684 509.398 +53,65 64.222 103.035 -37,67 Brezilya 251.241 125.129 +100,79 1.030 7.274 -85,84 Ukrayna 143.154 288.160 -50,32 15.217 50.463 -69,85 Almanya 17.936 59.787 -70 - - - Güney Afrika 9.000 26.100 -65,52 - - - Norveç 5.180 - - 5.001 - -

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: