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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %9,8 yükseldi

Perşembe, 26 Ocak 2023 11:05:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %62,7 artış ve yıllık %46,8 düşüşle 85.472 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %43,7 artış ve yıllık %57,3 düşüşle 40,28 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde pik demir ithalatı yıllık %9,8 artışla 1,21 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,1 artışla 769,37 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Rusya yıllık %53,7 artışla 782.684 mt pik demir ihraç ederek ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı, 251.241 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

782.684

509.398

+53,65

64.222

103.035

-37,67

Brezilya

251.241

125.129

+100,79

1.030

7.274

-85,84

Ukrayna

143.154

288.160

-50,32

15.217

50.463

-69,85

Almanya

17.936

59.787

-70

-

-

-

Güney Afrika

9.000

26.100

-65,52

-

-

-

Norveç

5.180

-

-

5.001

-

-

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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