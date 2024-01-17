Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,6 düştü

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:06:25 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,8 düşüşle ve yıllık %45,7 artışla 124.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %6,4 düşerek ve yıllık %28,9 artarak 51,93 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %6,6 düşüşle 1,19 milyon mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %26,4 düşüşle 565,98 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 770.992 mt olurken Rusya’yı, yıllık %56,3 düşüşle 109.987 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve yıllık %26,2 düşüşle 109.293 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Rusya 770.992 840.620 -8,3 46.831 64.222 -27,1 Brezilya 109.897 251.241 -56,3 55.135 1.030 - Ukrayna 109.293 148.152 -26,2 - 15.217 - Almanya 77.654 18.601 +317,5 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: