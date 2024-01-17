Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,8 düşüşle ve yıllık %45,7 artışla 124.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %6,4 düşerek ve yıllık %28,9 artarak 51,93 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %6,6 düşüşle 1,19 milyon mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %26,4 düşüşle 565,98 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 770.992 mt olurken Rusya’yı, yıllık %56,3 düşüşle 109.987 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve yıllık %26,2 düşüşle 109.293 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
770.992
|
840.620
|
-8,3
|
46.831
|
64.222
|
-27,1
|
Brezilya
|
109.897
|
251.241
|
-56,3
|
55.135
|
1.030
|
-
|
Ukrayna
|
109.293
|
148.152
|
-26,2
|
-
|
15.217
|
-
|
Almanya
|
77.654
|
18.601
|
+317,5
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: