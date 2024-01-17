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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,6 düştü

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:06:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,8 düşüşle ve yıllık %45,7 artışla 124.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %6,4 düşerek ve yıllık %28,9 artarak 51,93 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %6,6 düşüşle 1,19 milyon mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %26,4 düşüşle 565,98 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 770.992 mt olurken Rusya’yı, yıllık %56,3 düşüşle 109.987 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve yıllık %26,2 düşüşle 109.293 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Rusya

770.992

840.620

-8,3

46.831

64.222

-27,1

Brezilya

109.897

251.241

-56,3

55.135

1.030

-

Ukrayna

109.293

148.152

-26,2

-

15.217

-

Almanya

77.654

18.601

+317,5

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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