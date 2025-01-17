Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %92 ve yıllık %48,7 artışla 187.351 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %91,5 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %42,1 artışla 73,78 milyon $ oldu.

2024’ün ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin pik demir ithalatı yıllık %3,3 düşüşle 1,236.217 mt yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,8 düşüşle 532,98 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 812.758 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 186.226 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 102.432 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Yıllık değişim

(%) Kasım 2024 Kasım 2023 Yıllık değişim (%) Rusya 812.758 853.687 -4,8 119.522 47.831 149,9 Kazakistan 186.226 18.211 922,6 29.295 8.000 266,2 Ukrayna 102.432 109.294 -6,3 30.036 - - Güney Afrika 48.592 17.501 177,7 8.498 - - Hindistan 35.200 74.418 -52,7 - - - Brezilya 26.310 109.897 -76,1 - 55.135 - Endonezya 19.472 - - - - -