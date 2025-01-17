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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %3,3 geriledi

Cuma, 17 Ocak 2025 11:45:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %92 ve yıllık %48,7 artışla 187.351 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %91,5 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %42,1 artışla 73,78 milyon $ oldu.

2024’ün ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %3,3 düşüşle 1,236.217 mt yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,8 düşüşle 532,98 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 812.758 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 186.226 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 102.432 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

Ocak-Kasım 2024

Ocak-Kasım 2023

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2024

Kasım 2023

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

812.758

853.687

-4,8

119.522

47.831

149,9

Kazakistan

186.226

18.211

922,6

29.295

8.000

266,2

Ukrayna

102.432

109.294

-6,3

30.036

-

-

Güney Afrika

48.592

17.501

177,7

8.498

-

-

Hindistan

35.200

74.418

-52,7

-

-

-

Brezilya

26.310

109.897

-76,1

-

55.135

-

Endonezya

19.472

-

-

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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