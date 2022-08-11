Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %43 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %95,6 ve yıllık %72,2 artışla 202.757 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %80,8 ve yıllık %97,6 artışla 136,52 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %43 artışla 790.226 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %73,2 artışla 505,89 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %188,8 artışla 460.201 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 205.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
460.201
|
159.368
|
188,77
|
136.047
|
44.686
|
204,45
|
Brezilya
|
205.665
|
116.755
|
76,15
|
55.000
|
50.103
|
9,77
|
Ukrayna
|
100.428
|
165.299
|
-39,24
|
11.219
|
14.382
|
-21,99
|
Almanya
|
17.723
|
56.595
|
-68,68
|
295
|
8.295
|
-96,44
|
Güney Afrika
|
5.000
|
15.100
|
-66,89
|
5.000
|
-
|
-
Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: