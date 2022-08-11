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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %43 arttı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 11:51:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %95,6 ve yıllık %72,2 artışla 202.757 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %80,8 ve yıllık %97,6 artışla 136,52 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %43 artışla 790.226 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %73,2 artışla 505,89 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %188,8 artışla 460.201 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 205.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

460.201

159.368

188,77

136.047

44.686

204,45

Brezilya

205.665

116.755

76,15

55.000

50.103

9,77

Ukrayna

100.428

165.299

-39,24

11.219

14.382

-21,99

Almanya

17.723

56.595

-68,68

295

8.295

-96,44

Güney Afrika

5.000

15.100

-66,89

5.000

-

-

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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