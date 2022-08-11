Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %43 arttı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 11:51:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %95,6 ve yıllık %72,2 artışla 202.757 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %80,8 ve yıllık %97,6 artışla 136,52 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %43 artışla 790.226 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %73,2 artışla 505,89 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %188,8 artışla 460.201 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 205.665 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 460.201 159.368 188,77 136.047 44.686 204,45 Brezilya 205.665 116.755 76,15 55.000 50.103 9,77 Ukrayna 100.428 165.299 -39,24 11.219 14.382 -21,99 Almanya 17.723 56.595 -68,68 295 8.295 -96,44 Güney Afrika 5.000 15.100 -66,89 5.000 - -

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: