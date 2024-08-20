Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %23,8 düşüş ve yıllık %26 artışla 85.861 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %26,8 düşüş ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %19 artışla 35,98 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye 'nin pik demir ithalatı yıllık %2,6 artışla 727.959 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,8 düşüşle 324,11 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 510.701 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 70.189 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 35.200 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye ’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 483.978 510.701 5,5 68.135 32.522 -52,3 Kazakistan - 70.189 - - 13.094 - Hindistan 73.907 35.200 -52,4 - - - Ukrayna 76.580 30.810 -59,8 - 20.772 - Güney Afrika - 30.094 - - - - Brezilya 54.762 26.310 -52 - - - Endonezya - 19.472 - - 19.472 -