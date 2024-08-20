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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Haziran döneminde %2,6 arttı

Salı, 20 Ağustos 2024 11:13:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %23,8 düşüş ve yıllık %26 artışla 85.861 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %26,8 düşüş ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %19 artışla 35,98 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %2,6 artışla 727.959 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,8 düşüşle 324,11 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 510.701 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 70.189 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 35.200 mt ihracat yapan Hindistan takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

483.978

510.701

5,5

68.135

32.522

-52,3

Kazakistan

-

70.189

-

-

13.094

-

Hindistan

73.907

35.200

-52,4

-

-

-

Ukrayna

76.580

30.810

-59,8

-

20.772

-

Güney Afrika

-

30.094

-

-

-

-

Brezilya

54.762

26.310

-52

-

-

-

Endonezya

-

19.472

-

-

19.472

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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