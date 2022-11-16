Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %31,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %27,3 ve yıllık %11,7 düşüşle 107.440 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %33,6 ve yıllık %32,3 düşüşle 50,28 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %31,7 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,6 artışla 701,07 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %111,9 artışla 771.127 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 248.242 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
771.127
|
363.773
|
111,98
|
71.409
|
99.309
|
-28,09
|
Brezilya
|
248.242
|
117.855
|
110,63
|
36.031
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
121.432
|
231.218
|
-47,48
|
-
|
22.350
|
-
|
Almanya
|
19.844
|
59.787
|
-66,81
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
13.000
|
26.100
|
-50,19
|
-
|
-
|
-
Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: