Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %31,7 arttı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 12:41:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %27,3 ve yıllık %11,7 düşüşle 107.440 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %33,6 ve yıllık %32,3 düşüşle 50,28 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %31,7 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,6 artışla 701,07 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %111,9 artışla 771.127 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 248.242 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 771.127 363.773 111,98 71.409 99.309 -28,09 Brezilya 248.242 117.855 110,63 36.031 - - Ukrayna 121.432 231.218 -47,48 ­- 22.350 - Almanya 19.844 59.787 -66,81 - - - Güney Afrika 13.000 26.100 -50,19 - - -

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: