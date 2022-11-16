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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %31,7 arttı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 12:41:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %27,3 ve yıllık %11,7 düşüşle 107.440 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %33,6 ve yıllık %32,3 düşüşle 50,28 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %31,7 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %39,6 artışla 701,07 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %111,9 artışla 771.127 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 248.242 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

771.127

363.773

111,98

71.409

99.309

-28,09

Brezilya

248.242

117.855

110,63

36.031

-

-

Ukrayna

121.432

231.218

-47,48

­-

22.350

-

Almanya

19.844

59.787

-66,81

-

-

-

Güney Afrika

13.000

26.100

-50,19

-

-

-

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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