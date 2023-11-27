Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %12,8 düştü

Pazartesi, 27 Kasım 2023 09:27:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %180,7 ve yıllık %23,9 artışla 120.447 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise aylık %162,2 ve yıllık %2,5 artarak 51,57 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %12,8 düşüşle 990.215 mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %34,6 düşüşle 458,55 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 688.645 mt olurken Rusya’yı, yıllık %9,6 düşüşle 109.294 mt pik demir ihraç eden Ukrayna ve 74.418 mt sevkiyat yapan Hindistan takip etti.