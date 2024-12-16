Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %6,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %35,1 artış ve yıllık %26,2 düşüşle 97.561 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %24,9 artış ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %30,6 düşüşle 38,52 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, Türkiye 'nin pik demir ithalatı yıllık %6,55 düşüşle 1,12 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,7 düşüşle 459,2 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 693.236 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 156.931 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye ’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 778.906 693.236 -11 90.261 64.700 -28,3 Kazakistan 7.710 156.931 - 7.710 28.221 - Ukrayna 109.293 72.396 -33,76 - - - Güney Afrika 17.501 40.094 129,1 9.501 - - Hindistan 74.418 35.200 -52,7 - - - Brezilya 54.762 26.310 -11 - - - Endonezya - 19.472 - - - -