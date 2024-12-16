Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %6,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %35,1 artış ve yıllık %26,2 düşüşle 97.561 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %24,9 artış ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %30,6 düşüşle 38,52 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk 10 ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %6,55 düşüşle 1,12 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,7 düşüşle 459,2 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 693.236 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 156.931 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.
Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Rusya
|
778.906
|
693.236
|
-11
|
90.261
|
64.700
|
-28,3
|
Kazakistan
|
7.710
|
156.931
|
-
|
7.710
|
28.221
|
-
|
Ukrayna
|
109.293
|
72.396
|
-33,76
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
17.501
|
40.094
|
129,1
|
9.501
|
-
|
-
|
Hindistan
|
74.418
|
35.200
|
-52,7
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
54.762
|
26.310
|
-11
|
-
|
-
|
-
|
Endonezya
|
-
|
19.472
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: