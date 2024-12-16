 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %6,6 geriledi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 14:25:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %35,1 artış ve yıllık %26,2 düşüşle 97.561 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %24,9 artış ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %30,6 düşüşle 38,52 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %6,55 düşüşle 1,12 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,7 düşüşle 459,2 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 693.236 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 156.931 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

778.906

693.236

-11

90.261

64.700

-28,3

Kazakistan

7.710

156.931

-

7.710

28.221

-

Ukrayna

109.293

72.396

-33,76

-

-

-

Güney Afrika

17.501

40.094

129,1

9.501

-

-

Hindistan

74.418

35.200

-52,7

-

-

-

Brezilya

54.762

26.310

-11

-

-

-

Endonezya

-

19.472

-

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya çıkışlı pik demir fiyatları hurdadaki artışa rağmen düşmeye devam ediyor

13 Ara | Hurda ve Hammadde

ABD ithal pik demir piyasası Brezilya’dan yapılan son satışla beklenmedik şekilde gevşedi

13 Ara | Hurda ve Hammadde

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Kasım döneminde %19,8 yükseldi

10 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı Kasım’da sertçe düştü

09 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

05 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %0,5 artarken, stoklar aşağı yönlü

05 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ithal pik demir fiyatlarının daha fazla düşmesi beklenmiyor

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Rusya çıkışlı pik demir fiyatları sınırlı bağlantı ve düşen hurda fiyatlarının baskısı altında

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Kametstal altı ay sonra ticari pik demir üretimine yeniden başladı

29 Kas | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,8 düşerken, stoklar arttı

25 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis